Üye Girişi
Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı - Son Dakika

Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı

01.10.2021 16:30
Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşlılarla öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşlılarla öğlen yemeğinde bir araya geldi. Tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü tebrik eden Fadıloğlu, yaşlıların hayır duasına talip olduklarını söyledi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan Vefa Hizmeti projesinden yararlanan yaşlıları Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Göl Kafe Restoran'da misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü tebrik etti. Programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da katıldı.

Yaşlılarla sohbetler gerçekleştiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaşlıların; geçmişin tecrübesini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan toplumsal hayatın en kıymetli hazineleri olduğunu vurguladı. Başkan Fadıloğlu, tüm yaşlılara; hayırlı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yemek sonunda tüm yaşlılara Şehitkamil Belediyesine ait Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda üretilen reyhan çiçeği armağan etti. Yemek sonunda değerlendirmede bulunan yaşlılar, duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

"Biz, sizlerin duasına talibiz"

Programdaki yaşlılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bizim için büyüklere hizmet etmek; her gündür, 365 gündür. Ben öncelikle Vefa Hizmeti'nde görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah, sizleri hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin; sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bizim sorumluluğumuz, sizlere hizmet etmektir. Belediye, doğumdan ölüme kadar insanlarımıza hizmet götürmekle mükelleftir. Özellikle Vefa Hizmeti'nde de arkadaşlarımızın hakikaten özveriyle sizlere hizmet etmesi, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Eğilip tırnağını kesemeyen büyüğümüzün tırnağını kesen hanım kardeşlerimizin, tıraş olamayan büyüğümüzü tıraş eden kardeşlerimizin olması kadar bizim için büyük bir gurur kaynağı yoktur. Bizim her zaman söylediğimiz şey şu; belediyecilik milletin parasıyla millete hizmet etmek, onun karşılığında da dua alabilmektir. Biz, sizlerin duasına talibiz. Allah'a şükür göreve geldiğimiz andan itibaren her kademede görev yapan tüm arkadaşlarımız; eğitim, sağlık noktasında yaşlılarımıza bakmada, yetimlerimize bakmada ellerinden gelen gayreti en üst noktada yapmaya çalışıyorlar. Bu hizmetleri daha ileriye götürebilmek için de az öncede belirttiğim gibi sizlerin duasına ihtiyacımız var. Sizler bize Allah razı olsun, Allah işinizi rast getirsin derseniz, biz bu hizmetleri daha da ileriye götürmek için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar Dünya Yaşlılar Gününüzü kutluyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Mevla, Fatih, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021 16:27 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021 Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti 16:20 Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti 22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı 16:07 22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya 15:36 Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip hamile eşini öldüren kocaya "iyi hal" indirim uygulandı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı 15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında açıklamalarda bulundu: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten öldü 14:41 Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten öldü

Son Dakika Haberleri
16:27 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021
16:26 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı
16:19 Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti
16:07 22. kez intihar etmeye çalışan şahıs ortalığı birbirine kattı! İnsanlar video çekmek için birbirleriyle yarıştı
16:04 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı
15:58 Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artarak 6.90 lirayı buldu
15:48 Bir ekim günü edebiyat dersinde başladı! Galatasaray Kulübü, bugün tam 116 yaşını kutluyor
15:38 Son dakika gündem haberleri! Son yaşanan gündem olayları
15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı
Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı         
16:27
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı         
16:24
Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı         
16:10
Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı         
16:05
Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı Yapılandırma işlemini son güne bırakanlar saatlerce sırada kaldı         
15:41
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış         
13:52
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 16:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement