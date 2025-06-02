Faik Güngör Ortaokulu\'ndan Ziyaret

Faik Güngör Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfına ve Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ve Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini belirten ev sahiplerine Okul Müdürü Nuri Albayrak tarafından okullarına verdikleri destekler sebebiyle teşekkür plaketi takdim edildi. - ERZURUM
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