Fakir ailelerin çocuklarına harçlık uzatıp döven şahıs Adana'yı karıştırdı! - Son Dakika
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Fakir ailelerin çocuklarına harçlık uzatıp döven şahıs Adana'yı karıştırdı!

14.07.2022 15:08

Adana'da yaşanan skandal sosyal medyada infial oluşturdu. Bayram harçlığı dağıtan bir şahıs, önce elini öptürüp para uzattı, sonra çocukları döverek sevdi. Sosyal medya söz konusu görüntülerin ardından adeta karıştı. Şüpheliye binlerce kullanıcıdan tepki geldi.

Adana'da yaşayan İlhan K. isimli bir vatandaş fakir ailelerin çocuklarını köyün meydanında topladı, kendisi de bir sandalyeye oturup 5 ila 10 lira arasında bayram harçlığı vermeye başladı.

HEM PARA VERDİ HEM TOKAT ATTI

Ancak İlhan K.'nın bayram harçlığı verdikten sonra çocukları döverek sevmesi de dikkat çekti. Bu anlar ise etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyaya yüklendi. Bazı kullanıcılar İlhan K.'nın hem para verip hem de tokat atmasına tepki gösterdi.

Sıraya dizdiği çocuklara önce harçlık verdi, sonra döverek sevdi
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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fakir ailelerin çocuklarına harçlık uzatıp döven şahıs Adana'yı karıştırdı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fakir ailelerin çocuklarına harçlık uzatıp döven şahıs Adana'yı karıştırdı! - Son Dakika
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