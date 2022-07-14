Fakir ailelerin çocuklarına harçlık uzatıp döven şahıs Adana'yı karıştırdı!

Adana'da yaşayan İlhan K. isimli bir vatandaş fakir ailelerin çocuklarını köyün meydanında topladı, kendisi de bir sandalyeye oturup 5 ila 10 lira arasında bayram harçlığı vermeye başladı.

HEM PARA VERDİ HEM TOKAT ATTI

Ancak İlhan K.'nın bayram harçlığı verdikten sonra çocukları döverek sevmesi de dikkat çekti. Bu anlar ise etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyaya yüklendi. Bazı kullanıcılar İlhan K.'nın hem para verip hem de tokat atmasına tepki gösterdi.