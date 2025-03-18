Farkındalık ve Erdemler Üzerine Söyleşi

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Emirhan Aktaş, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda 'Kendini Tanımak, Farkındalık ve Yavaşlamak' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide kendini tanıma sürecinde bilgelik, cesaret, adalet, ölçülülük ve aşkınlık gibi erdemler ile karakter güçleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Aktaş, bilinçsiz teknoloji kullanımının farkındalık ve yavaşlama sürecine olumsuz etkilerine dikkat çekti. Katılımcılara bu etkileri en aza indirme konusunda öneriler sunan Aktaş, farkındalık temelli yaklaşımlarla söyleşisini tamamladı. Söyleşinin sonunda öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla söyleşi programı sona erdi. - BAYBURT