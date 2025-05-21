Farkındalık25 Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Farkındalık25 Etkinliği Düzenlendi

Farkındalık25 Etkinliği Düzenlendi
21.05.2025 17:27
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Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, öğrencilerle madde bağımlılığı hakkında bilgi paylaştı.

Düzce Üniversitesi Hukuk Topluluğu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen "Farkındalık25" etkinliğinde Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hukuk Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Fatih Durmuş, düzenledikleri etkinliklerle toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını ifade ederek programa katılımlarından dolayı Başsavcısı Yasin Emre'ye teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise yaptığı konuşmada, böyle anlamlı etkinliklerin öğrencilerin gelişimi için çok önemli olduğunu dile getirdi. Bu tür programları desteklediklerini belirten Rektör Sözbir, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerin yanı sıra tecrübe paylaşımlarından da çok şey öğreneceklerinin altını çizdi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, madde bağımlılığı, kumar ve uyuşturucunun zararlarından bahsetti. "Bir kere kullanmaktan bir şey olmaz" düşüncesinin çok yanlış olduğunu vurgulayan Emre, uyuşturucunun bir kullanım sonrasında devamının geleceğini ifade etti. Hem kullanmanın hem de kullandırmanın ve özendirmenin büyük cezaları olduğuna işaret eden Başsavcı Emre, ihbar mekanizmalarından söz ederek devletin milletle birlikte mücadele etmesinin önemi üzerinde durdu.

Çağımızın yeni hastalığının kumar bağımlılığı olduğuna dikkat çeken Başsavcı Yasin Emre, telefonlardaki oyunlardan gençlerin kumara yöneldiğini belirterek, kumar bağımlılığının da uyuşturucu bağımlılığından farklı olmadığını sözlerine ekledi.

Gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını tavsiye eden Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırarak sözlerini sonlandırdı.

Programın sonunda Rektör Nedim Sözbir tarafından Başsavcı Yasin Emre'ye teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Düzce Üniversitesi, Başsavcı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Farkındalık25 Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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