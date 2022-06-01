Fatemah Saba Jafari "Onüç" Sergisi açılıyor - Son Dakika
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Fatemah Saba Jafari "Onüç" Sergisi açılıyor

01.06.2022 13:51
Fatemah Saba Jafari "Onüç" Sergisi açılıyor

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali başlıyor.

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali başlıyor. Festival çerçevesinde Fatemeh Saba Jafari'nin Minyatür Sergisi "Onüç"ün açılışı da; 2 Haziran Perşembe günü, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde, saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali başlıyor. Türk Dünyası ve Türk Edebiyatı'nın kıymetli yazarlarının ağırlanacağı festival çerçevesinde Fatemeh Saba Jafari'nin Minyatür Sergisi "Onüç" sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek. Sergideki eserlerde, Türk kültürünün önemli yansımalarını müthiş bir edebi üslupla günümüze taşıyan Dede Korkut kitabındaki öykülerden esinlenildi.

" Onüç" 2 - 23 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak

2019 yılında Prof. Dr. Metin Ekici'nin 13. Hikayenin bulunduğunu duyurmasıyla dünyada dikkatleri üzerine çeken bu tarihi miras, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde "Dede Korkut Hikayelerinin Tezhip ve Minyatür Sanatıyla Yorumlanması" üzerine yüksek lisans tezi yapan Saba Jafari tarafından çalışıldı. Minyatür, tezhip, karakalem ve grafik alanlarında pek çok eseri olan Jafari, sanat çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürmektedir. Fatemah Saba Jafari "Onüç" Sergisi; 2-23 Haziran tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde, her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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