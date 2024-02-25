Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İBB Başkan Adayları arasındaki davetiye polemiğini değerlendirdi

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki raylı sistemin açılışı nedeniyle İBB Başkan Adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki davetiye polemiğine ilişkin konuştu. Fatih Belediye Başkanı Turan, Ekrem İmamoğlu'nun polemikçi bir başkan olduğunu, Murat Kurum'un ise çalışan biri olduğunu belirterek, "Biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz, biz İstanbul için çalışan bir belediye başkanı istiyoruz" dedi.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin Yedikule İstasyonu'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Fatih Belediye Başkanı Turan, projenin açılışı konusunda İBB Başkan Adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki davetiye polemiğine ilişkin konuştu.
Açılışı yapılacak projenin İstanbul için bir polemik değil, bir sevinç kaynağını olduğunu belirten Başkan Turan, "Ayıp ama kamuoyunun gündemi bu değil. Bir açılış var bu sevinç hepimizin sevinci. İstanbul Belediye Başkanının da sevinci. Şunu söylemek durumundayım. Ekrem bey nasıl benim eski arkadaşımsa Murat Kurum da benim eski çalışma arkadaşım. İkisini de tanıyan insan olarak söylüyorum. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız. Çalışma arkadaşı olarak söylüyorum. Murat Bey bir şey de çok başarılı. Çünkü bizim disiplinimizde sadece ve sadece çalışmak var insanlar için hizmet etmek var. Ama sayın İmamoğlu bir dostu, bir arkadaşı olarak söylüyorum. Eğer bu seçimde Sayın İmamoğlu İstanbul'da seçimi kaybedecek olsa ya da bugün görevi bırakacak olsa, ben kamuoyuna soruyorum. Sayın İmamoğlu bu şehirde hangi hizmetiyle hangi özelliğiyle anılacak. İstanbul eğer bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu kaybettiğinde bir tek şeyle anılacak bu 5 yılda polemikleriyle anılacak. Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Bakanlara laf yetiştirmesiyle anılacak" dedi.
"Biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz, biz İstanbul için çalışan bir belediye başkanı istiyoruz"
5 yıldır İstanbul'un merkez ilçesinde belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Turan, "Hiçbir polemiğe girmedim. İstanbul'un ihtiyacı, İstanbul'un ihtiyacını görecek konuşacak polemik yapmayacak çalışacak çalışkan bir başkana ihtiyacımız var. Bana vatandaşımızın karar vereceği şu. Sadece polemiklerin peşinden koşan polemikler üreten bir başkan mı seçecek; yoksa çalışacak bir başkan mı seçecek. Biz de belediye başkanlığı yapıyoruz. Biz de istesek her gün bir polemikle gündeme gelebilirim ama sadece ve sadece çalışıyoruz. Onun için sayın başkana tavsiyem şu. Gelip açılış gezmek istiyorsa bizim yakında Karasurları 200 yıllık bir proje yaptık. 200 yıldır dokunulmamış Karasurları Millet Bahçesi'nin açılışını yapacağız. Sayın Başkan buyursun gelsin. Murat Kurum beyi ben iyi tanıyorum. Benim çalışma arkadaşımdır. Murat Bey polemikçi değil çalışkan bir bakan, başkandır. Polemikle onu yenebilir. Ama çalışmayla onu yenemez. Onun için ben bu tartışmaları da aslında şu anda İstanbul'un ihtiyacı olan polemik midir çalışma mıdır ' Nedir' Ben bunu toplumun vicdanına havale ediyorum. Hiçbir zaman gündeme gelen bir belediye başkanı değilim. Fakat son açıklaması resimlerimizi ekranlara vererek o davet etti, bu davet etmedi. Mesele davet değil. İstanbul burada büyük bir hizmet kazanıyor. Murat Beyi de buradan döveceğini herhalde zannediyor. Kendisi polemik üstadı, polemik üzerinden dövebilir ama biz polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz. Biz çalışan bir belediye başkanı istiyoruz. İstanbul'un asıl ihtiyacı olan İstanbul'un için çalışan ve çalışkan bir belediye başkanı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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