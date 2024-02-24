Fatih Belediye Başkanı Turan, Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı çalışmalarını yakından inceledi

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Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek modern altyapıyla yeniden inşa edilen 8.3 kilometrelik hattın yakında hizmete başlayacağını duyurdu. Turan, "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı İstanbul'daki ve Fatih'teki en uzun yürüyüş ve bisiklet yollarından bir tanesi haline çevrildi" dedi.

8.3 kilometrelik 'Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin 26 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile hizmete alınacak. İstanbul'un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattı, modern altyapıyla yeniden inşa edilip; tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı İstanbullularla buluşturacak.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, modern altyapıyla yeniden inşa edilen 8.3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda yapılan çalışmaları yakından inceledi.

"Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışı yapmış olacağız"

Sirkeci - Kazlıçeşme Hattı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Şu anda Yedikule İstasyonundayız. Uzun yıllardır Marmaray yapımı esnasında kapalı hale gelen Kazlıçeşme - Sirkeci tarihi tren hattı bugün tamamlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından. İnşallah pazartesi günü saat 11.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışı yapmış olacağız" dedi.

"Eski tren hattından daha iyi bir hat inşa edildi"

Yeni teknoloji ile treni bir hat üzerinden götürebildiklerini söyleyen Turan, "Çok önemli bir hat burası. Kazlıçeşme'den Sirkeci'ye giden hat üzerinde Fatih'in tarihi semtleri var. Şu anda da Yedikule İstasyonundayız. Yedikule, Kocamustafapaşa, Samatya, Cerrahpaşa, Aksaray, Kumkapı gibi bütün bu semtler yıllardır bu bağlantı olmadığı için adeta bir çöküntü alana dönüşmüş. Çünkü burada yaşayan hemşerilerimiz şehirle ulaşım irtibatları kurmakta zorlanmış. Şimdi bu hat tekrar devreye alındı. Bundan 3 yıl önce Cumhurbaşkanımıza konuyu arz etmiştik eski Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile beraber acele bir şekilde ihale edildi. Gerçekten eski tren hattından daha iyi bir hat inşa edildi. Çünkü geçmişte bu hattın tamamında iki hatlı tren yolu vardı. Şimdi yeni teknoloji ile treni bir hat üzerinden götürebiliyoruz. Belli noktalarda trenler birbirlerini geçecekler" ifadelerini kullandı.

"Sirkeci -Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı İstanbul'daki ve Fatih'teki en uzun yürüyüş ve bisiklet yollarından bir tanesi haline çevrildi"

"Projenin, hem bir ulaşım hem de restorasyon projesi haline döndüğünü söyleyen Turan, "Tren yolunun denize bakan taraftaki hattı tamamen revize edildi ve burası İstanbul'daki ve Fatih'teki en uzun yürüyüş ve bisiklet yollarından bir tanesi haline çevrildi. Yürüyüş yolu, 7.1 km Yedikule'den başlıyor. Kesintisiz çok düzgün bir şekilde ve denizi ve tarihi surları, seyrederek burada bir yürüyüş ve bisiklet yolunda İstanbullular veya turistler ilerleyebilecekler. Burası sadece bir ulaşım projesi değil. Hem bir ulaşım hem de restorasyon projesi haline döndü" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız bu hata girerek bir semtten bir semte trene binmeden de erişebilecekler"

Vatandaşların veya turistlerin Sirkeci - Kazlıçeşme Hattı'na girerek trene binmeden yaya ya da bisiklet yolu ile ilerleyebileceklerini söyleyen Turan, "Dünyada artık araç dışı hareketlilik de çok önemli. İsterse vatandaşlarımız bu hata girerek bir semtten bir semte trene binmeden de yaya ya da bisiklet yolundan erişebilecekler. Bu manada çok çağdaş bir proje. Fatih'in en önemli gastronomi merkezleri Samatya ve Kumkapı gibi önemli restoranların olduğu bölgeye de gelmek isteyenler tren yoluyla indikleri anda 1 dakikalık mesafede ulaşabilecekler. Hem Vatandaşlarımız için hem esnaf için hem de ulaşım için çok çağdaş bir proje" dedi. - İSTANBUL