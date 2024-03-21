Fatih Belediyesi Kütüphanelerine Üye Gençler İftarda Buluştu - Son Dakika
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Fatih Belediyesi Kütüphanelerine Üye Gençler İftarda Buluştu

Fatih Belediyesi Kütüphanelerine Üye Gençler İftarda Buluştu

Fatih Belediyesi tarafından kurulan kütüphanelere üye gençler iftarda bir araya geldi. İftar programına katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 'Fatih'te 12 kütüphane ile 300 bin üye olduk' dedi.

21.03.2024 15:57  Güncelleme: 16:07
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Fatih Belediyesi tarafından kurulan kütüphanelere üye gençler iftarda bir araya geldi. İftar programına katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih'te 12 kütüphane ile 300 bin üye olduk" dedi.

Fatih Belediyesi tarafından kurulan kütüphanelere üye gençler, Neslişah Kültür Merkezinde yapılan iftar programında bir araya geldi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençleri yalnız bırakmayarak iftara katıldı.

"Fatih'te 12 kütüphane ile 300 bin üye olduk"

İftar programında konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, "5 yıl önce belediyeye ait kütüphane sayısı sıfırdı. Ben Beyazıt'ta Millet Kütüphanesinin önünde bir sıra gördüm, gençler bekliyordu. Ne yapıyorsunuz diye sorunca onlar da kütüphaneye için sıra beklediklerini söylemişlerdi. Fatih'te kütüphanenin yetersiz olduğunu gördüm ve kütüphane yapma fikri oluştu. Sonra kütüphaneleri yapmaya başladık. İlk önce Kalenderhane'yi kütüphaneye çevirdik. Fatih Kütüphaneleri sadece sıradan bir kütüphane değil. İlk Kalenderhane Kütüphanesini yaptıktan sonra müthiş bir öğrenci talebi oluştu. Sonrasında Topkapı'daki binayı kütüphaneye çevirdik. Sonra baktık ki yoğun bir talep var ve böylelikle merkez kütüphanesi hikayesi başladı. Oranın tamamı da belediye birimlerinden oluşuyordu. Alan açtık ve yaptık. Bu 4 yıl içinde içinizden kaymakam, avukat ve hakimler çıktı. Fatih Kütüphaneleri artık gençlerimizin sayesinde bir marka haline geldi. Birçok insan beni alkışlıyor ama ben asıl alkışı kütüphanelerimizi boş bırakmayan gençlerin hak ettiğini söylüyorum" dedi. İftar programının sonunda gençler, Fatih Belediye Başkanı Turan ile sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Belediyesi Kütüphanelerine Üye Gençler İftarda Buluştu - Son Dakika

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