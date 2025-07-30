Fatih Belediyesi\'nden 500 Çocuğa Sünnet Organizasyonu

Fatih Belediyesi, geleneksel hale getirdiği sünnet organizasyonunu bu yıl da sürdürüyor. Her yıl düzenlenen sünnet organizasyonu kapsamında bu yıl 500 çocuk uzman doktorlar eşliğinde sünnet ettirildi.

Fatih Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl düzenlediği sünnet organizasyonu kapsamında bu yıl da 500 çocuk, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde hijyenik ve steril ortamlarda uzman doktorlar eşliğinde sünnet ettiriliyor. Çocuklara sağlık hizmetinin yanı sıra her birine sünnet kıyafetlerini de hediye ederek ailelere destek oluyor.

Sünnet işlemleri, tam donanımlı hastane ortamında gerçekleştirilirken, çocukların sağlık ve konforu için her ayrıntı titizlikle planlanıyor. Ailelerin yükünü hafifleten bu hizmet, aynı zamanda çocuklar için unutulmaz bir hatıraya dönüşüyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yavrularımızın sağlıklı bir şekilde sünnet olmalarını sağlıyoruz. Hijyenik şartlarda, güvenli ortamlarda yapılan bu hizmetle hem ailelerimizin yükünü hafifletiyor hem de çocuklarımıza güzel bir hatıra bırakıyoruz. Rabbim tüm evlatlarımıza sağlık, afiyet, huzur ve hayırlarla dolu bir ömür nasip etsin. Çocuklarımızın yüzündeki o tebessümü görmek, bizler için en büyük mutluluk" dedi. - İSTANBUL