Fatih Erbakan, Muş'ta vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Fatih Erbakan, Muş'ta vatandaşlarla iftarda buluştu

Fatih Erbakan, Muş\'ta vatandaşlarla iftarda buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta seçim çalışmalarını sürdürdü. Erbakan, partisinin düzenlediği iftar programında halkla buluşarak partisinin vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Konuşmasında, Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüdüğünü ve seçimlere üçüncü büyük siyasi parti olarak gireceklerini belirtti.

21.03.2024 21:46  Güncelleme: 21:48
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Fatih Erbakan, Muş'ta vatandaşlarla iftarda buluştu

MUŞ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, seçim kampanyası çerçevesinde Muş'a ziyaret gerçekleştirdi. Kentteki bir düğün salonunda partisinin düzenlediği iftar programında halkla buluşan Erbakan, partisinin vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Erbakan, yaptığı konuşmasında, "Bizim de Yeniden Refah Partisi olarak hangi anlayışla, hangi hedefle bu bölgeye geldiğimizi bölge insanına anlatmak. Aynı Erbakan Hocamızın kucaklamasıyla, kardeşlik anlayışıyla, İslam kardeşliği, ümmet kardeşliği anlayışıyla ve bu bölge insanının kalkınması, işsizlikten, fakirlikten kurtulması maksadıyla bizler de ikinci kırk yılda bu siyaseti yapıyoruz Yeniden Refah Partisi olarak. 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızı hazırladık, ARGE Başkanlığımız. Bu yüzlerce refah projemizin çok önemli bir kısmı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizi kapsıyor. İnşallah doğusuyla batısıyla paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti tesis edeceğiz. Milli görüşün maddi kalkınma hamlelerini ve aynı zamanda manevi kalkınma hamlelerini inşallah hayata geçireceğiz. İnşallah yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı hep birlikte kuracağız Allah'ın izniyle" dedi.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisinin Yeniden Refah Partisi olduğunu söyleyen Erbakan, "Üye sayımız 485 bine dayandı. Önümüzde 489 bin ile bir siyasi parti var, 50 senelik bir siyasi parti. Şimdi 2-3 gün içerisinde onu geçeceğiz. Arkasından 508 bin üye ile bir diğer siyasi parti var. Mecliste gruba olan bir siyasi parti. İnşallah seçime kadar 500 bine aşıp onu da geçeceğiz. Seçimlere Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi olarak gireceğiz üye sayısı bakımından. Günlük 2 bin 500 üye artışı oluyor. Ayda 75 bin yapar, bir senede neredeyse 1 milyon yapar. İnşallah bu tempoyla devam edeceğiz. Önce 31 Mart'a kadar 500 bini aşacağız. 31 Mart'tan sonra bu tempoyla birkaç ay içerisinde inşallah 1 milyonu da aşacağız. ve 2028'de de milli görüşü iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Erbakan, Yeniden Refah Partisi'ne geçen önceki dönemde AK Parti Muş Milletvekili aday adayı Ercan Konuk'a rozet taktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih Erbakan, Muş'ta vatandaşlarla iftarda buluştu - Son Dakika

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