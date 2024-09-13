Fatih Erbakan: Türkiye'nin Öncülüğünde Adil Bir Dünya Düzeni Kuracağız

Yerel

Fatih Erbakan: "Türkiye öncülüğünde adil bir dünya düzeni kuracağız"

GAZİANTEP - 'Teşekkür Ziyaretleri' kapsamında bir dizi program ve ziyarete katılmak üzere Gaziantep'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dış politikada D-60 hedeflerine ulaşarak 57 Müslüman ülkenin bir araya gelmesi ve Türkiye'nin öncülüğünde ortak hareket etmesiyle dünyadaki bu zulümlerden sona ereceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Teşekkür Ziyaretleri' kapsamında bir dizi programlara ve açılışlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. İlk olarak programlarına Delikli Tepe Seyir Terası'nda basın mensupları ile toplantı yarak başladı. Ardından 31 Mart Yerel Seçimleri kazanan Oğuzeli Belediyesi'ni ziyaret eden ve Belediye önünde gerçekleştirilen programda konuşan Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, dış politikaya vurgu yaparak, "Dış politikada atılacak adımlara Gazze başta olmak üzere dünya mazlumlarına kurtuluşu Erbakan Hocamızın hedef gösterdiği D-60 hedefine ulaşarak 57 Müslüman ülkenin bir araya gelmesi. Türkiye'nin öncülüğünde ortak hareket etmesiyle dünyadaki bu zulümlerden kurtulacağız. Türkiye öncülüğünde adil bir dünya düzeni kuracağız. Manevi kalkınma ve adil bir dünya, İslam birliğinin kurulmasıyla olur" dedi.

"Milletimiz mevcut durumdan şikayetçi olup karar verdi"

Geçmişte milli görüşün belediyecilik hizmetlerine değinen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milletimiz mevcut durumdan şikayetçi olup karar verdi dedi. Erbakan, "Milletimiz mevcut durumdan şikayetçi olup karar verdiler. Birinci karar biz şu anki durumumuzdan memnun değiliz dediler. Rantçı belediyecilikten kurtulmamız lazım. Bu devrin değişmesi lazım. Bir değişim lazım dediler. İkinci karar. Değişim olacaksa yerine ne gelecek kararı. Bunun yerine milli görüşün gelmesi lazım, milli görüş belediyeciliğine kavuşmamız lazım dediler. Çünkü geçmişte milli görüşün hizmetlerini bu millet çok iyi hatırlıyor. 89-94 yılları arasındaki belediyecilik hizmetleri, 96-97 döneminde merhum Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu dönemde yapılan hizmetler milletimize dar gelirliye Cumhuriyet tarihinde görülmemiş oranda refah seviyesinin sağlanması ve daha nice hizmetler. Bunları hatırladıkları için yeniden milli görüşe kavuşmamız lazım dediler. Üçüncü bir karar daha verdiler. Mevcut durumdan kurtulmak istiyoruz. Bunun yerine milli görüşe kavuşmak istiyoruz. Peki milli görüşün adresi neresi. Ortada bir sürü parti var. Milletimiz burada da ferasetiyle gerçeği fark etti. Milli görüşe kavuşmak istiyorsan yeniden Refah Partisi'ne koşmam lazım dedi. ve işte Antep'te, Oğuzeli'nde, Yavuzeli'nde ve Türkiye genelinde Yeniden Refah Partimizin oy patlaması milletimizin bu kararı ve ferasetiyle oldu" dedi.

"Milli Görüş belediyeciliği adalet demektir"

Milli görüş belediyeciliğinin hizmet belediyeciliği olduğunu vurgulayan Erbakan, mezhep ve ırk ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet verdiklerini söyleyerek, "Milli Görüş belediyeciliği adalet demektir. Kim olursa olsun. Hangi mezhep, ırktan olursa olsun bu vatandaşımıza adil şekilde hizmetin götürülmesi anlayışı. Adaletin diğer bir boyutu ehliyet ve liyakat. Akrabamı getireyim, yandaşımı getireyim, partilimi getireyim anlayışı yok. İşin ehli kimse onun göreve getirilmesi adaletli belediyeciliğin gereğidir. Milli görüş belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. 89-94 dönemindekiler bunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye öncülüğünde adil bir dünya düzeni kuracağız"

Ekonomik krizlere, aile yapısına ve dış politikaya vurgu yapan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi'ni hep birlikte iktidara taşıyacağız. Yeniden refahın iktidarı neden önemli. Bir defa ekonomik krizde borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden kurtulmak için önemli. Paylaşımda adaletin sağlanması için önemli. Bir avuç imtiyazlıya değil herkese refah sağlanması için önemli. İkinci önemli husus ahlak ve maneviyat düsturuyla ahlaki erozyonun önlenmesi. Ailemizin ve nesillerimizin korunması. Bu Yeniden Refah iktidarında gerçekleşecek. Üçüncü önemli husus dış politikada atılacak adımlara Gazze başta olmak üzere dünya mazlumlarına kurtuluşu Erbakan Hocamızın hedef gösterdiği D-60 hedefine ulaşarak 57 Müslüman ülkenin bir araya gelmesi. Türkiye'nin öncülüğünde ortak hareket etmesiyle dünyadaki bu zulümlerden kurtulacağız. Türkiye öncülüğünde adil bir dünya düzeni kuracağız. Manevi kalkınma ve adil bir dünya, İslam birliğinin kurulmasıyla olur" diye konuştu.

Konuşmanın ardından esnaf ile bir araya gelen Erbakan, esnafın taleplerini dinleyerek onlarla vakit geçirdi. Esnaf ziyaretinin ardından ise Yavuzeli'nde gerçekleştirilecek programa katılmak üzere yola çıktı.