Fatih Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması - Son Dakika
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Fatih Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması

18.10.2022 15:42
Fatih Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fatih Mahallesi'ndeki sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fatih Mahallesi'ndeki sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıldı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan sokaklarda asfalt öncesi freze çalışması gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen freze çalışmalarını değerlendiren yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt serimi yapılacağını dile getirdi. Sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Fatih, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması - Son Dakika
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