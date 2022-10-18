Gerçekleştirilen freze çalışmalarını değerlendiren yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt serimi yapılacağını dile getirdi. Sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Fatih, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Fatih Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması - Son Dakika

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