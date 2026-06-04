Fatih Sanat Akademisi\'nde özel bireylere enstrüman ve tiyatro eğitimi

Fatih Sanat Akademisi'nde özel bireylere enstrüman ve tiyatro dersleri veriliyor. Darbuka eğitimi veren eğitmen Tahsin Kurt, eğitim içeriğinden bahsederek, "Burada özel gereksinimli arkadaşlarımızla ders gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25 tane öğrencimiz var. Onlarla sanatın farklı boyutlarını keşfettik. Birlikte bir yola çıktık ve bu yolda devam ediyoruz. Eğitimlerin amacı çocukların sanatsal alanda neler yapabileceklerini keşfetmek" dedi.

Fatih Belediyesi Sosyal Hizmet Müdürlüğü birimi özel bireylerin topluma kazandırılması için faaliyetlerine devam ediyor. Birimin Sulukule'de bulunan Fatih Sanat Akademisi'nde özel bireylere müzik, tiyatro eğitimleri veriliyor. Farklı yaş grubundan 25 bireyin eğitim aldığı akademide haftanın farklı günlerinde eğitimler veriliyor.

"Onların sanat ile vakit geçirip, neler yapabileceğini keşfediyoruz"

Özel bireylere darbuka eğitimi veren eğitmen Tahsin Kurt, eğitim içeriğinden bahsederek, "Burada özel gereksinimli arkadaşlarımızla ders gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25 tane öğrencimiz var. Onlarla sanatın farklı boyutlarını keşfettik. Birlikte bir yola çıktık ve bu yolda devam ediyoruz. Eğitimlerin amacı çocukların sanatsal alanda neler yapabileceklerini keşfetmek. Çocuklara enstrüman öğretmekten ziyade onların sanat ile vakit geçirip, neler yapabileceğini keşfediyoruz. Tiyatro bölümümüz var, müzik koro grubumuz var. Yaklaşık 100 öğrenciye 6 ay gibi kısa bir sürede eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Beni bir abisi, arkadaşı, sırdaşı olarak görüyorlar"

Özel bireylere eğitim vermekten mutlu olduğunu söyleyen Tahsin Kurt, "O duygu tarif edilmez. Yaşamanız lazım. Onların gözündeki heyecanı gördüğünüz zaman her şey bütün hayat bitiyor. Ben Perşembe günleri ders veriyorum. Bir hafta sanki zırh giymiş gibiyim. Onların duasını alıyorsun. Zırhla geziyorsun yani. Beni bir abisi, arkadaşı, sırdaşı, olarak görüyorlar. Burada onlarla bir aileyiz. Özel ders zamanından hariç hemen hemen her gün telefonla görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Birbirimize destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onun emeklerini ödeyemeyiz, bize evladı gibi bakıyor"

Darbuka eğitimi alan 24 yaşındaki Murat Vefa, "Ben hayatımda ilk defa Tahsin Hoca'yı gördüm. Çünkü onun sayesinde buralara kadar geldik. İyi ki Tahsin Hocamla tanıştım. Onun emeklerini ödeyemeyiz, bize evladı gibi bakıyor. Ben Tahsin Hocayla sürekli konuşuyorum" diye konuştu.

"En sevdiğim çalgı darbuka"

En sevdiği çalgının darbuka olduğunu söyleyen Emirhan Artan, "Burada olmaktan çok memnunum. İyi ki buraya gelmişim. Ben buraya 2024 yılında kayıt oldum. Bu benim 3'üncü yılım olacak. Müzikle çok ilgileniyorum. Müziğe olan ilgim çocuk yaşta başladı. En sevdiğim çalgı darbuka. Daha önce birkaç çalgı denedim. Piyano gibi zilli çalgılar gibi enstrümanlar çaldım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL