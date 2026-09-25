Fatma Kovan, Batman Adliyesine 55 milyonluk dolandırıcılık iddiasına delil sundu

Bodrum'dan Mardin'e taşındıktan sonra eski eşi A.K. tarafından dolandırıldığını ve 55 milyon liralık mal varlığını kaybettiğini iddia eden Fatma Kovan, Batman Adliyesine delil sunduğunu söyledi. Kovan, iki buçuk yıldır süren hukuk mücadelesinde üç davasını kazandığını belirterek, "Hiçbir zaman susmayacağım, hiç kimse beni susturamaz" dedi.

Eski eşi A.K. tarafından dolandırıldığını öne süren Fatma Kovan, yürüttüğü hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Batman Adliyesine delil sunduğunu belirten Kovan, Diyarbakır'da kendisine karşı açılan bir dava bulunduğunu da ifade etti. İki buçuk yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Kovan, "Eski eşim A.K. tarafından dolandırıldım. İki buçuk yıldır hukuk mücadelemiz devam ediyor. Üç davamı kazandım. Benim kazanmamı gururuna yediremeyip hazmedemiyor; beni süründürmeye çalışıyor. Yaptığı her şey bundan ibaret. Diyarbakır'dan bana bir dava açmış. Asıl itibarı zedelenen benim. Kadınlık gururum, analık gururum bitti; mahvoldum, tükendim. Bu konuyla ilgili bugün Batman'dayım ve Batman Adliyesine gerekli kanıtlarımı sundum" diye konuştu.

Eski eşinin kendisini daha en başından dolandırmayı planladığını iddia eden Kovan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Defalarca kez devletin kolluk birimlerine beni şikayet etmek için başvuran, onları boş yere yoran bir insan kendisi. Benim dört yaşında bir evladım var. Ona bir şey anlatamıyorum çünkü daha dört yaşında, hiçbir şeyden haberi yok; dünyası tozpembe. Benim bütün mücadelem evladım için. Haber konusu olmamdan ve sosyal medya paylaşımlarımdan rahatsız oluyor. Ben bir fenomen, bir TikTokçu değilim. Evladımla birlikte kendi halinde yaşayan ve mücadele eden bir insanım. Bunları yaparak beni kesinlikle yıldıramaz. Allah'a şükürler olsun, kendimden her konuda çok eminim."

Kazandığını söylediği davalardan dolayı mutlu olmadığını dile getiren Kovan, "Öyle şeyler var ki bunlarla ilgili kanıtları da Batman Adliyesine sundum. Hakimlerimiz, Türk yargısı ve Türk adaleti her şeyi görüp karar verecektir. Onu asla affetmiyorum, hakkımı helal etmiyorum. Beni kaybettiği için hırslarına yenik düşüp bunları yaptı. Ben hiçbir zaman vicdanımdan ve iyi niyetimden ödün vermedim. Her zaman iyi niyetli ve vicdanlı oldum; ölene kadar da böyle devam edeceğim. Onu Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.

Adliyeye sunduğu delillerin içeriği hakkında ayrıntı vermek istemediğini belirten Kovan, "Bunları yargı görecek, kararı verecek olan da yargı. Şunu söyleyebilirim: Bu insan beni en başından dolandırmayı kafasına koymuş. Daha ağır şeyler de var. Aradan iki buçuk yıl geçti. O dönem söz konusu olan miktar 55 milyon liraydı; şimdi her şey değişti. Mahkemelerle ilgili bir sorunum yok. Mahkemeler kimsenin keyfine göre karar vermiyor, kanıta, delile ve ispata göre karar veriyor. Benim vicdanım rahat. Bugün buraya gelip bu kanıtları sunmamın nedeni başka. Hakkımı asla helal etmiyorum. Hiçbir zaman susmayacağım, hiç kimse beni susturamaz. Adalet gerekeni yapacaktır" dedi.