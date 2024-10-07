Fatma Şahin, Araban\'da Proje İncelemesi Yaptı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban için projelendirilen ve yapımı devam eden projelerin şantiyelerini ziyaret edip bilgiler aldı. Şahin ve beraberindeki heyet, Araban ilçesinde Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının yer alacağı (GASMEK) binasının inşaatı ve devam eden diğer projeleri inceledi.

Şahin, büyükşehir tarafından yapılan projeleri inceledikten sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. - GAZİANTEP