Şahin, Gaziantep Hava Radar Komutanlığı’nı ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, Gaziantep Hava Radar Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Hava Muhabere Yüzbaşı Mehmet Nacaroğlu ile bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, görev yapan personellere başarılar diledi. Başkan Şahin, vatanın bağımsızlığı ve milletin güvenliği için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyarete Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Haz, Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve ile teknik ekip katıldı.