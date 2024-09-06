Fatma Şahin'in Espirili Açılışı - Son Dakika
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Fatma Şahin'in Espirili Açılışı

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Gaziantep'te düzenlenen 17. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri'nde Başkan Fatma Şahin'in esprileriyle dikkat çektiği belirtildi. Şahin, Gastroenteroloji kelimesinin dilini zorladığını itiraf ederek katılımcıları kahkahaya boğdu. Salondaki havayı ısıtan Şahin, tıp dünyasının karmaşık terimlerinin günlük hayatın eğlencesiyle buluşmasına keyifle eşlik edildiğini söyledi.

06.09.2024 13:01
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Fatma Şahin'den zorlu 'R' sınavı

Gastroenterolojiye eğlenceli çözüm

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen 17. Doğu- Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri, bilimsel içerik kadar Başkan Fatma Şahin'in espirileriyle de hafızalarda yer etti. Gastroenteroloji kelimesinin dilini bir hayli zorladığını itiraf eden Şahin, programda katılımcıları kahkahaya boğdu.

Salona adım atar atmaz yaptığı açılış konuşmasıyla ortamı ısıtan Şahin, program öncesinde "Sizin isminizi de söylemekte çok zorlanıyorum. İçinde çok da 'R' var. Nasıl söyleyeceğim dedim. Dediler ki 'Başkanım sindirim sistemi' deyin tamam. O yüzden daha kolay anlaşılıyor" ifadesini kullanarak salondaki havayı ısıttı.

Şahin, bu espirisiyle hem bilim insanlarını hem de sağlık profesyonellerini eğlenceli bir şekilde selamlamış oldu. Salondaki katılımcılar, tıp dünyasının karmaşık terimlerinin günlük hayatın eğlencesiyle buluşmasına keyifle eşlik etti.

Fatma Şahin\'in Espirili Açılışı
Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Fatma Şahin, Gaziantep, Sağlık, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatma Şahin'in Espirili Açılışı - Son Dakika

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