Fatsa Oto Galericiler Derneği'nde mevcut başkan güven tazeledi - Son Dakika

İki listenin yarıştığı seçimlerde mevcut Başkan Hikmet Zerey ile Aydın Kaya'nın başkanlık için seçime gitti. 96 kişinin kullandığı oyların neticesinde mevcut Başkan Hikmet Zerey 62 oy alırken, Aydın Kaya ise 34 oy aldı. Gerçekleşen seçim neticesinde Hikmet Zerey, yeniden başkanlığa seçildi. - ORDU

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi