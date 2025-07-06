Feke Lisesi mezunları yarım asır sonra ilk kez buluştu

Adana'nın Feke ilçesinde 1970 yılında kurulan ve ilçenin ilk lisesi olma özelliğini taşıyan Feke Lisesi, mezunlarını ilk kez bir araya getirdi. Şehit Koray Anadolu Lisesi olarak eğitimine devam eden okulun mezunları, düzenlenen mezunlar gününde buluşarak hasret giderdi.

Feke Kaymakamlığı, Feke Belediyesi ve Şehit Koray Anadolu Lisesi iş birliğiyle Devlet Bahçeli Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce mezun katıldı. Feke Lisesi'nden mezun olup Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan bürokratlar, doktorlar, eğitimciler ve iş adamları, yıllar sonra aynı sırayı paylaşan arkadaşlarıyla bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Programda "Adanalı Müslüm Gürses" olarak tanınan Bülent Şevik, ünlü sanatçının sevilen eserlerini seslendirerek katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Adanalı Müslüm baba, "Feke'nin güzellikleri anlatılanlardan çok daha güzel" diyerek Feke'ye övgüler yağdırdı.

Geceye ayrıca okulun mezunlarından olan ve Osmaniye'de hemşirelik yapan Seyitcan Özçelik ile Fekeli Minik Onur Ağca da katılarak sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Programın sonunda Fekeli gençler tarafından gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

Kaymakamlar, başkanlar, bürokratlar aynı gecede buluştu

Mezunlar gecesine geçmiş dönemlerde Feke'de görev yapan kaymakamlar, emniyet müdürleri, kamu kurum temsilcileri ile siyasiler ve eğitim camiasından isimler katıldı. Programa Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş da katılarak destek verdi.

Fekeli kadınlar üretimleriyle göz doldurdu

Etkinlik alanında Fekeli kadınlar da el emeği göz nuru ürünleriyle yer aldı. Lavanta ürünleri, hat sanatı eserleri ve çeşitli el yapımı ürünlerle hazırlanan stantlar büyük ilgi gördü.

Gecede konuşan Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçenin doğal ve tarımsal potansiyelini ön plana çıkaracak projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Özen, "Kentten köye dönüşü teşvik etmek amacıyla 30 bungalov ev projesini başlattık. Toros Dağları'nın eteklerindeki doğal güzelliklere zarar vermeden, atıl durumdaki arazileri turizm merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi. - ADANA