Felci Yenen Usta: Özcan Bozkurt'un Azmi - Son Dakika
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Felci Yenen Usta: Özcan Bozkurt'un Azmi

Felci Yenen Usta: Özcan Bozkurt\'un Azmi

Burhaniye'de felçini yenen Özcan Bozkurt, azmi ve yürüyüşle sağlığına kavuştu, çobanlık yapıyor.

12.12.2024 13:33
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Burhaniye ilçesinde, 15 yıl önce ağır bir felç geçiren inşaat ustası Özcan Bozkurt, azmi sayesinde felci yendi. Bir süre fizik tedavi gördüğünü kaydeden 53 yaşındaki Özcan Bozkurt, sürekli yürüyüş yaptığını söyledi.

Burhaniye Sübeylidere Mahallesinde inşaat ustalığı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Özcan Bozkurt, 2009 yılında felç geçirdi. 3-4 ay fizik tedavi gören Bozkurt, azmi ile felci yendi. Sürekli yürüyüş yapan Bozkurt, 2014 yılında bir sürü keçi satın alarak çobanlığa başladı. Dağ bayır keçi otlattığını anlatan Özcan Bozkurt, "15 yıl önce ağır bir felç geçirdim. 3-4 ay fizik tedavi gördüm. Daha sonra da zorda olsa yürümeye başladım. Yılmadan yürüyüşe devam ettim. 10 yıl önce de bir sürü keçi satın alarak çobanlığa başladım. Keçilerin peşinde dağ bayır geziyorum. Allah'a şükür şu anda kendi işimi görebiliyorum. Gezebiliyorum. Felç geçirenlere de yürümeyi tavsiye ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Burhaniye, Bozkurt, Sağlık, İnşaat, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Felci Yenen Usta: Özcan Bozkurt'un Azmi - Son Dakika

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