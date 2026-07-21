Fenerbahçe Sevgisiyle Boyanan Ev

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan fanatik Fenerbahçe taraftarı Saçar ailesi, evlerini sarı laciverte boyatıp takımlarının amblemiyle ve Türk bayraklarıyla süsledi. Her taşındığı evi gönül verdiği takımının renkleriyle boyadığını ve 5 yıldız koyduğunu ifade eden Saçar, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını kazanarak gruplara kalacaklarını söyledi.

Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Saçar, tır şoförlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Depremden önce Kırıkhan ilçesinde 4 katlı binada yaşayan Saçar'ın sarı lacivertli binası depremde yıkıldı. Depremden sonra Kumlu ilçesine taşınan Saçar, burada ev satın aldıktan sonra evi sevdalısı olduğu Fenerbahçe renklerine boyattı. Ailecek Fenerbahçeli olan Saçar ailesi, depremden önce yaşadıkları Kırıkhan'daki binası da sarı lacivert iken yeni evine taşındığında ilk işi evi sarı laciverte boyamak oldu. Son 2 yıldır yaşadıkları tek katlı müstakil evin dış cephesine Fenerbahçe amblemi ve Türk bayrakları yerleştirilmesiyle ev bölgede 'Fenerbahçe evi' olarak bilinmeye başladı. Rakip takımların taraftarlarının dahi gelip fotoğraf çekildikleri ev, vatandaşlara yer ve yön tarifi açısından da kolaylık sağladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle bu sezon şampiyon olacaklarını ifade eden Saçar, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını geçerek gruplara katılacaklarını söyledi.

"İki yıldızımızın hakkını yediler zamanında, 5 yıldızı ben koydum"

Depremde evinin yıkılmasının ardından taşındığı evi sevdalısı olduğu Fenerbahçe'nin renklerine boyatan Mehmet Saçar, "Ben tır şoförüyüm. Kırıkhan'da oturduğum zamanda 4 katlı bina da olduğu gibi sarı lacivertliydi. O depremden sonra Reyhanlı'ya taşındık. Reyhanlı'dan sonra burayı satın aldık ve iki yıldır burayı restore yaptırdık. Fenerbahçeli durumuna getirdim. Oldum olası Fenerbahçeliyim. Her gittiğim binada da evde de mutlaka boyasını Fenerbahçeli yapmaya çalışıyorum. Aşırı derecede iyi ilgi gösteriyorlar. Şimdiye kadar ters tepki gösteren olmadı. Genelde gelip fotoğraf çektiriyorlar. Sorular soruyorlar gidiyorlar. Doğdum doğalı kendim Fenerbahçeliyim, şampiyon olsak da olmasak da Fenerbahçeliyim. Benimki canıgönülden bir Fenerbahçeliliktir. İki yıldızımızın hakkını yediler zamanında, 5 yıldızı ben koydum. Aziz Yıldırım gelse bizi çok büyük onore eder ve şereflendirir. Gelse de olur gelmese de olur ama başkanımızı isteriz. Başkanımızı çok seviyoruz, inşallah bu sene bizi şampiyon yapacaktır. Ona inanıyoruz, güveniyoruz da. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu sene ona inanıyoruz. Evdekiler de Fenerbahçeli biz ailece Fenerbahçeliyiz. Bizde Galatasaraylı veya Beşiktaşlı yok, hepsi Fenerbahçeli. Beş çocuğum var onlar da Fenerbahçelidir" ifadelerini kullandı. - HATAY