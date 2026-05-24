Fenerbahçeli Metin\'in Duvar Hayali

24.05.2026 15:53
Kayseri'de bir Fenerbahçe taraftarı, evinin duvarını sarı-lacivert boyattı ve şampiyonluk umudunu dile getirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Metin Arslan, çocukluğundan bu yana tuttuğu takım olan Fenerbahçe'nin renklerini yaptırdığı evin duvarına boyattı. Arslan, "Küçükken radyodan maçını izlediğimiz takımın bu şekilde eserini yapmak çok şükür nasip oldu" dedi.

49 yaşındaki Metin Arslan, Develi'nin Çomaklı Mahallesi'nde yaptırdığı evin dış cephe duvarlarını sarı laciverde boyattı. Çocukken hayalini kurduğu evi yaptırdığı için mutlu olduğunu kaydeden Arslan, evi sarı laciverde boyayan işçilerin ise Galatasaraylı olduğunu kaydetti. Arslan, "Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim, bu şekilde bir yapma hayalim vardı. Çok şükür onu gerçekleştirdim. Küçükken radyodan maçını izlediğimiz takımın bu şekilde eserini yapmak çok şükür nasip oldu. İyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bu evin dış cephe boyasını yapan arkadaşlar fanatik Galatasaraylı. Buraya gelip Fenerbahçe armasına karşı toprakla uğraşmak hoşuma gidiyor" dedi.

"Temiz bir şampiyonluk istiyorum"

Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyon olamadığını da belirten Metin Arslan, bu sezon şampiyonluktan umutlu olduğunu dile getirdi. Arslan, "Fenerbahçeli olarak bileğimizin hakkıyla şampiyon olmak istiyorum. Şaibe olmadan, hakemlerin etkili olmadığı, siyasetin futbolun içine girmediği bir şampiyonluk istiyorum. İnşallah bu şampiyonluğu da bu sene kazanacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Futbol, Yaşam, Yerel, Spor, Son Dakika

