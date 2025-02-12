Ferdi Koçyiğit\'ten Ferdi Tayfur\'a Simit Hayrı

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Denizli'de babasının hayranı olduğu Ferdi Tayfur'dan adını alan pastane işletmecisi Ferdi Koçyiğit, büyük ustana anısına tüm şubelerinde simit hayrı yaptı.

Denizli'de pastane işleten Ferdi Koçyiğit, babasının hayranlığı dolayısıyla adını aldığı Ferdi Tayfur için hayır yaptı. Denizli'de 6 şubesi bulunan genç işletmeci Koçyiğit, tüm şubelerinde büyük usta Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü dolayısıyla simit dağıttı.

Adının babasının Ferdi Tayfur'a olan hayranlığından dolayı Ferdi konulduğunu belirten genç işletmeci Koçyiğit, "Babam Ferdi Tayfur hayranıydı. Bu yüzden adımı da Ferdi koydu. Büyük ustanın vefatının 40. gününde böyle bir hayır yapmak istedik. 6 şubemizin tamamında simit hayrı yapıyoruz. Allah hayrımızı kabul etsin. Büyük ustanın mekanı cennet olsun" dedi. - DENİZLİ