Ferdi Tayfur\'un Ölümü Sevenlerini Yasa Boğdu

Yerel

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçısı Ferdi Tayfur sevenlerini yasa boğdu. Fiziki görüntüsü ve sesinin benzerliğiyle Ferdi Tayfur'a benzeyen Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya, Ferdi Tayfur'un ölüm haberi ile Almanya'daki konserini iptal ederek cenazeye katılmak üzere Türkiye'ye döndü.

Türkiye'de ve yurt dışında birçok ülkede sahne alan Ferdi Kaya; sesinin ve fiziki görüntüsünün Ferdi Tayfur'a benzerliğinden dolayı çok fazla ilgi gördüğünü ifade ederek, "Ferdi Tayfur abime her zaman teşekkür ettim. Kendisinin onayı ile daima ona ait şarkıları seslendirdim ve seslendiriyorum. Aynı zaman da Ferdi abinin gençlik yıllarına ait reklamlarda da rol aldım" dedi.

Yaklaşık 25 yıldır sanatın içerisinde yer alan sesinin ve fiziki görüntüsünün benzerliği ile Ferdi Tayfur ile anılan Erzincanlı sanatçı Ferdi Kaya, "Sevgili hocam mekanın cennet olsun, sayende çok ekmek yedim. Sevildim sayıldım. Şarkılarını sana yakışır şekilde söylemeye çalıştım. Ne söylesem az, çok üzgünüm arabeskin kralı. Hatıran yeter" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN