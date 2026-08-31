Feribot Faciasında Hayatını Kaybeden Reyhan Verim Toprağa Verilecek
KKTC'deki feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim'in cenazesi yarın Mersin'de defnedilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim'in cenazesi, yarın Mersin'in Toroslar ilçesinde toprağa verilecek.
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Reyhan Verim ile Hüseyin Özdemir'in cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanına getirildi. Havalimanındaki işlemlerin ardından Verim'in cenazesi, Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Mezarlığı morguna konuldu.
Verim'in cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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