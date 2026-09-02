Feribot faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Feribot faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Feribot faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Girne açıklarında batan Filo Jet feribotunda yaşamını yitiren Uzman Çavuş Fahri Ateş, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında defnedildi. Ateş'in eşi ve çocuğu kazadan sağ kurtuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu feribotunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki Uzman Çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli feribot, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken, gemi faciasında ölenlerin naaşı da memleketlerine gönderildi.

Mersin'in Erdemli ilçesi Çerçili Mahallesi'nden olan ve gemide eşi ve çocuğu ile bulunan Uzman Çavuş Fahri Ateş'in naaşı da dün uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanına, oradan da karayoluyla Erdemli ilçesine getirildi.

Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan Ateş için bugün Çerçili Mahallesi'nde tören düzenlendi. Baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze, mahalle mezarlığında getirildi. Cenaze aracından askerler tarafından omuzlara alınan naaş, namaz kılınacak alana alındı. İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan namazın ardından cenaze gözyaşları arasında defnedildi.

Törene Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, Ateş'in ailesi, yakınları, mahalle sakinleri, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Uzman Çavuş Ateş'in sağlık personeli eşi Ayça Ateş, babası Yüksel Ateş ile diğer aile üyeleri tören süresince gözyaşlarını tutamadı.

Feribot faciasında Ateş'in eşi ve 4 yaşındaki çocuğu Atabey ile bir gün önce dönmek istediği ancak olayın yaşandığı gün yola çıkabildikleri belirtildi. Kazadan Ateş'in eşi ve çocukları sağ olarak kurtulmuştu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Erdemli, Mersin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Feribot faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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