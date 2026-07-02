Feride Engin'in Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Feride Engin'in Başarı Hikayesi

Feride Engin\'in Başarı Hikayesi
02.07.2026 09:27
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Zonguldak'ta yapay çiçek sanatından takı tasarımına uzanan Feride Engin, kursiyerlere eğitim veriyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Feride Engin, çocukken annesini taklit ederek başladığı yapay çiçek sanatını yıllar içinde geliştirip takı tasarım alanında mağaza işletmeciliğine ve usta öğreticiliğe uzanan bir başarı hikayesine dönüştürdü.

1990'lı yıllarda annesinin evi süslemek için yaptığı yapay çiçekleri izleyerek bu işe adım atan Feride Engin, zamanla takı tasarımına yöneldi. Bugün ilçede geniş ürün yelpazesine sahip bir mağaza işleten Engin, aynı zamanda Devrek Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak görevlendirildi.

Haftanın beş günü yaklaşık 30 kadın kursiyere eğitim verdiğini belirten Engin, "90'lı yıllarda annem süs için yapay çiçekler yapardı ve ben de annemi taklit ederek bu sanatı öğrenmeye başladım ve bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Bugün Devrek'te takı tasarım alanında hatırı sayılır bir yerdeyim. Şuan mağazamızda binlerce ürün var. Bunların birçoğu ince el işçilikleridir genellikle çoğu hem şahsımın hem de kursiyerlerimizin kendi imalatları olan el emeği göz nuru ürünlerdir" dedi.

Engin, kursiyerlerin ürettiği ürünleri mağazasında satışa sunduğunu da sözlerine ekleyerek kendisine bu imkanı sağlayan Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Kursiyerler ise aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti, "Feride hanım bizlere çok özel ve güzel el emeği göz nuru ürünler öğretiyor. Hem el işlerinde kendimizi geliştiriyoruz hem de mutfaklarımıza katkı sağlıyoruz kursiyerler olarak kendisine teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Zonguldak, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Feride Engin'in Başarı Hikayesi - Son Dakika

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