Fethiye Babadağ, Bayram Tatilinde Turistlerin Çekim Merkezi Oldu

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Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezlerinden olan Fethiye Babadağ 9 günlük bayram tatilinde yöreye gelen turistlerin çekim merkezi oldu.

Adrenalin tutkunlarının buluşma noktası olan Babadağ dan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 3 bin 664 uçuşun gerçekleştirildiği öğrenildi. Hava muhalefeti nedeniyle bazı günler de belirli saatler de uçuşa kapatılan Babadağ da 2024 yılının ilk 4 ayında bir önceki yıla oranla yüzde 30'luk uçuş artışı yaşanırken en çok Çin, İngiliz ve yerli tatilcilerin uçtuğu öğrenildi.

Fethiye ye gelen macera sever tatilciler yine yamaç paraşütü tercihleri ile dikkat çektiler. Tatilciler 9 günlük bayram tatilinde Babadağ teleferik ile çıktıkları Babadağ Hava Sporları merkezinden Ölüdeniz'e tandem(ikili) ve single (tekli) uçuşlar ile adrenalin keyfi yaşadı. Bayram tatili boyunca zaman zaman hava muhalefeti nedeniyle pistler uçuşa kapatılmasına rağmen 3 bin 664 yamaç paraşütü uçuşunun gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk bir yamaç paraşütü atlayışı yapıldığı da belirtildi. 2024 yılı başından 13 Nisan tarihine kadar 8 bin 537 si tandem(ikili) 5 bin 435'i single (tekli) olmak üzere 13 bin 972 uçuş gerçekleşen Babadağ' da bir önceki yıl ise aynı dönemde 10 bin 721 uçuş yapıldığı kaydedildi. Yamaç paraşütüne ilginin daha da artması beklenirken, geçen yıl 233 bin 314 olan uçuş sayısının, 300 bine ulaşması bekleniyor. - MUĞLA