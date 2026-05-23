Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

(MUĞLA) - CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Karaca'nın tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaca'nın evinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Maskeli olduğu öğrenilen bir kişi, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan Karaca, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca'ya yönelik gerçekleştirilen alçakça silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokrasiye, halkın iradesine ve toplumsal huzurumuza kasteden bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Sayın Başkanımıza ve tüm Fethiye halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hastaneye gelerek Karaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Çok üzgün ve kızgınız bunu yapanlara. Başkanımızın sağlık durumu son derece yerinde. Doktorlarımız da işininle ehli. Müdahaleyi yaptıktan sonra sağlığına kavuşacaktır. Bizim üzerimize düşen faili en kısa zamanda yakalamaktır" dedi.