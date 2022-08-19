Fethiye Belediyesi'nden Arhan Bebeğe 'Yeni Doğan' Hediyesi - Son Dakika
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Fethiye Belediyesi'nden Arhan Bebeğe 'Yeni Doğan' Hediyesi

19.08.2022 16:20
Fethiye Belediyesi'nden Arhan Bebeğe 'Yeni Doğan' Hediyesi

Fethiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Hoş geldin Fethiyeli Bebek’ kampanyası kapsamında Fethiye Esnaf Hastanesi’nde gözlerini açan Arhan bebeğe, ilk hediyesini Fethiye Belediyesi verdi.

Fethiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nün başlattığı 'Hoş geldin Fethiyeli Bebek' kampanyası kapsamında Fethiye Esnaf Hastanesi'nde gözlerini açan Arhan bebeğe, ilk hediyesini Fethiye Belediyesi verdi.

Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere yeni doğan bebekleri için hediye paketi veriyor. Belediyenin yeni doğan paketinde biberon, zıbın, çorap, atlet, çanta, yeni doğan bebek bezi, battaniye, ıslak mendil, ajanda yer alıyor. Sosyal destek projesi kapsamında Belediye'nin resmi internet sitesinden veya çağrı merkeziyle talepte bulunan ailelere, yardımlar ulaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ve beraberinde Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, Baba Uğur Sinan Göz ve Anne Buse Aktan Göz'e 'yeni doğan' paketini takdim etti. Baba Sinan Göz böylesine güzel bir uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Alim Karaca ve Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli'ye teşekkür etti. Kısa süren ziyarette Bolelli, başvuru yapan vatandaşlara gerekli incelemeler yapıldıktan sonra dağıtımların yapıldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Fethiye Belediyesi'nden Arhan Bebeğe 'Yeni Doğan' Hediyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye Belediyesi'nden Arhan Bebeğe 'Yeni Doğan' Hediyesi - Son Dakika
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