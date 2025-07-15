Fethiye'de 15 Temmuz Şehitleri İçin mevlid programı düzenlendi - Son Dakika
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Fethiye'de 15 Temmuz Şehitleri İçin mevlid programı düzenlendi

Fethiye\'de 15 Temmuz Şehitleri İçin mevlid programı düzenlendi
15.07.2025 17:09
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Muğla'nn Fethiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Fethiye Merkez Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası programı gerçekleştirildi.

Muğla'nn Fethiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Fethiye Merkez Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası programı gerçekleştirildi. Programa katılan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, "15 Temmuz gecesi milletimiz iradesine, devletine ve demokrasisine sahip çıkarak büyük bir destan yazmıştır" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde, tüm yurtta olduğu gibi Fethiye'de de anma programları düzenlendi. Fethiye Müftülüğü öncülüğünde Merkez Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası programına ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 256 şehit için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi ve hatimler indirildi.

"Milletimiz büyük bir destan yazdı"

Program sonrası konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya 15 Temmuz'un Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kaymakam Akkaya, "Bugün, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 9. yıldönümü. O kara gecede milletimizin gösterdiği cesaret ve kararlılık, tarih boyunca unutulmayacak bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan yüzbinlerce vatandaşımız, inançları ve vatan sevgileriyle hain FETÖ yapılanmasına karşı dimdik durarak büyük bir direniş sergiledi. Ancak bu uğurda 256 şehidimiz oldu, binlerce vatandaşımız yaralandı. Onların fedakarlığını asla unutmayacağız. Bugün burada, Merkez Camii'mizde şehitlerimizin ruhuna ithafen okunan Mevlid-i Şerif ve hatim dualarına hep birlikte iştirak ettik. Bu anlamlı günde bizlere eşlik eden protokol üyelerine, din görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Programımız, şehitliğimizi ziyaret ederek ve şehit ailelerimizin evlerinde düzenleyeceğimiz ziyaretlerle devam edecek. Akşam da Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz resmi törenle, 15 Temmuz'u bir kez daha unutmadan, unutturmadan anacağız" dedi.

Düzenlenen programa Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Salih Murat Kara, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Doğu, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar ile birlikte ilçe müftülüğü yetkilileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Fethiye'de gün boyu devam edecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, akşam saatlerinde Beşkaza Meydanı'nda yapılacak anma programı ile sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Fethiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de 15 Temmuz Şehitleri İçin mevlid programı düzenlendi - Son Dakika

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