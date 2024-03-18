Fethiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni - Son Dakika
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Fethiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni

Fethiye\'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni

Fethiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde, Şehitler Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

18.03.2024 12:35  Güncelleme: 12:39
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Fethiye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde, Şehitler Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Fethiye'de de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl dönümü törenle kutlandı. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenkleri sırasıyla anıta sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi. Şehit kardeşi Elif Nalbantoğlu ve şehit kızı Ada Pehlivan günün anlam ve önemini belirten şiir okudu. Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'a Türk Bayrağı hediye etti.

Törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Cumhur İttifakı (MHP) Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, STK Temsilcileri, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal yaptı. Ünal konuşmasında, "18 Mart Türk kahramanlığının muhteşem örnekleri tarihimizin yazılmasında çok büyük emekleri bulunan, vatan savunması ve ile süslü zaferlerini bize öğreten, bağımsızlığımızın korunması yolunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi saygı ile anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Türk milletinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Türkler bu zaman zarfında hiçbir milletin egemenliğinde kalmamışlardır. Milletimiz zaman zaman zor anlar yaşamış, düşmanların öldü dediği anda Türk Milleti devlet olmuştur. Büyük milletimizin bağrından büyük kahramanlar çağ açıp çağ kapatan dahiler, devlet kuran büyük insanlar çıkmıştır. Yakın tarihimizde Çanakkale Destanı yazılmıştır. Düşman devletlerinin her türlü imkan ve gücüne karşı Büyük Komutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının etrafında yer alan Türk Milleti Çanakkale Geçilmez destanını yazmıştır. Çanakkale Geçilmez Destanı yazılırken ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine eli silah tutan vatan evlatları görev almıştır. Bunlardan 250 bine yakını şehit olmuş, geride on binlerce gazi kalmıştır. İnanç, vatan sevgisi, dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymada en önemli faktörler olmuştur. Bugün bu aziz vatanda canlarından ve namuslarından emin olarak bağımsız bir hayat yaşayan bizler, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran duyguları ile dolu olmalı yeni nesilleri bu duygular ile yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Çanakkale, 18 Mart, Fethiye, Yerel, Son Dakika

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