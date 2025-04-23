Fethiye\'de 23 Nisan kutlamaları törenle başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. Yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Fethiye'de de törenlerle kutlandı.

Fethiye Kaymakamlığı Atatürk Anıtı önünde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine ilgi yoğun oldu. Törene, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarken, Fethiye Belediyesi bandosu eşliğinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve Tüm Şehitlerimiz için, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız söylendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. - MUĞLA