Fethiye\'de Acil Durum ve Afet Kontrolü Toplantısı Yapıldı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Acil Durum ve Afet kontrolü toplantısı yapıldı.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla gerçekleşen toplantıda olası bir afet durumunda yapılabilecekler değerlendirildi. Toplantıda açıklama yapan Kaymakam Ertaş ise, "Olası bir afet durumunda tedbirli olmamız gerekiyor" dedi.

Toplantıda açıklama yapan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, "Ülkemiz afet bölgesi, her an sel, deprem, yangın olma ihtimali yüksek bundan dolayı da ilk toplantımızı yapıyoruz. Bu toplantımızda bazı kararlar alacağız. Allah korusun afetin olmasını istemiyoruz, fakat olduğu zamanda da tedbirli olmamız gerekiyor. Küçük Çekirdek grubu kendileri arasında her zaman iletişimde olacak, ulaşılması zor olmayacak, anında ulaşım sağlanacak. Tabi biliyorsunuz Fethiye ilçemizin yüzde 77'si orman. Tabi başta en büyük tehlikelerden biri orman yangını, bugüne kadar Allah'a şükür büyük bir orman yangınına rastlanmamış ama tehlike arz ediyor. Onun dışında her an sel gelme ihtimali yüksek. Aynı zamanda Fethiye deprem bölgesidir. Bunlara karşı kurumlar arasında işbirliğini geliştirmemiz gerekiyor, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Herkesin afet anında nerede toplanacağını, nereye geleceğini, nerede organize olacağını bilmesi gerekiyor. Biz bunun için toplantıyı ön gördük" ifadelerini kullandı. - MUĞLA