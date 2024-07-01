Fethiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Fethiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Fethiye\'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü çeşitli tören ve etkinlikler ile kutlanıyor. Törene liman başkanı, belediye başkan yardımcıları, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı ve denizciler katıldı. Törenin ardından konuşma yapıldı ve denizcilik sektörünün önemi vurgulandı.

01.07.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü çeşitli tören ve etkinlikler ile kutlanıyor.

Fethiye'nin Beşkaza Meydanı'ndaki törene Liman Başkanı Abdurrahman Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Bolelli, Veli Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, DTO Başkanı İlkay Tugay ile daire amirleri ve denizciler katıldı. Törende Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, DTO Başkanı İlkay Tugay ve Denizcilik sektörü kooperatifi başkan ve temsilcileri Atatürk Anıtına çelenklerini sunarken, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara yaptı. Kara yaptığı açıklamada, "Tarih 1 Temmuz 1926. Bu tarih, Kurtuluş Savaşının denizlerdeki zaferidir. Bu tarihte yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yabancı devletlerin denizlerimizden elde ettiği sayısız çıkarlara ve hükümranlığına son verilmiştir. Kıyılarımızdaki yük ve yolcu taşıma hakkı asıl sahibine, yani Türk Bayraklı gemilere ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına geçmiştir. Bu tarih, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizciliğin yeniden doğduğu, modern denizciliğimizin vira bismillah dediği kutlu başlangıçtır. Sevinçtir, gururdur, bayramdır. Ülke ekonomileri için lokomotif görevi gören denizcilik sektörü, sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülkeler için her zaman hayati sektörlerden birisi olmuştur. Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denizlerin, medeniyetleri ve kültürleri yakınlaştıran, sınırları ortadan kaldıran özelliği bulunmaktadır. Bunun farkındalığıyla Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyetin ilk yıllarında bizlere şu öğüdü vermiştir; 'En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' Bir deniz ülkesi olan Türkiye'de, ticaret ve üretim potansiyelinin yanı sıra, ulaşım, taşımacılık, balıkçılık, deniz turizmi ve su sporları gibi çok yönlü faaliyetleriyle denizcilerimiz, yeni başarılara yelken açmaya devam etmektedirler.

Denizlerimizi her alanda aktif kullanan Fethiye'mizde de güzel gelişmeler yaşanmaktadır. Bugün itibariyle Fethiye- Marmaris arası deniz otobüsü seferleri başlamıştır. Bununla birlikte, özellikle koylardaki teknelerimizin eksikliğini yoğun hissettiği Atık Alım Gemisi de faaliyete girmiştir. Denizlerimizin bize kazandırdığı avantajları, ülkemizin refahı ve kalkınmasında daha çok kullandığımız, deniz ticaretimizin ülke ekonomisinde katkısını artırdığımız, denizcilikte dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığımız, nice Bayramlara.. Denizcilik ve kabotaj bayramımız kutlu olsun. Pruvanız neta, dümeniniz viya olsun. Allah selamet versin" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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