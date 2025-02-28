Fethiye'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

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Fethiye'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

28.02.2025 14:47  Güncelleme: 14:50
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Fethiye'de ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak 109 nolu müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan yangında evde bulunan 42 yaşındaki Osman Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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