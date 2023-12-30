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Fethiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Suudi Arabistan'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Fethiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Suudi Arabistan'a tepki gösterdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı okuyarak Suudi Arabistan'a tepki gösterdi. Maçın ertelenmesiyle birlikte taraftarlar yürüyüş yapmak istedi ancak izin alamayınca Atatürk anıtı önünde bir araya geldi.

30.12.2023 - 01:28,
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- Fethiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Suudi Arabistan'a tepki gösterdi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı okuyarak Suudi Arabistan'a tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde yaşanan olayların ardından mücadelenin ertelenmesiyle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Beşkaza Meydanı'nda toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Polis ekiplerinden yürüyüş izni alamayan taraftarlar, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve polis ekipleriyle birlikte Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı okudu.

Maçı taraftarlarla birlikte izlemek için toplandıklarını söyleyen Galatasaray taraftarı Turgut Yağuz, "İstiklal Marşı okuyarak birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik" dedi.Fenerbahçe taraftarı Sezgin Özbey ise, "Takımlarımız geri çekilerek çok anlamlı bir tepki verdi. Birlik ve beraberliğimiz hiçbir zaman bozulmasın" diye konuştu.

Taraftarlar slogan atarak dağıldı.

Fethiye\'de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Suudi Arabistan\'a tepki gösterdi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fethiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Suudi Arabistan'a tepki gösterdi - Son Dakika
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