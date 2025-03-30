Fethiye'de Ramazan Bayramı Hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'de Ramazan Bayramı Hareketliliği

Fethiye\'de Ramazan Bayramı Hareketliliği

Ramazan Bayramı tatili ile Fethiye'de yerli turistler Çalış Plajı'na akın etti; esnaf ise yoğunluktan memnun değil.

30.03.2025 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Fethiye'de yerli turist hareketliliği gözle görülür şekilde arttı. Yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneş, tatilcileri Çalış Plajı'na çekti. Esnaflar ise beklenen yoğunluğun henüz tam olarak başlamadığını ifade etti.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Fethiye, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte Fethiye'ye gelen yerli turistler, yağışlı havanın ardından güneşin keyfini çıkarmak için Çalış Plajı'na akın etti. Sahilde yürüyüş yapan, deniz kenarında oturup manzaranın tadını çıkaran tatilciler, hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. Ancak bölgedeki esnaflar, bayram hareketliliğinin beklentilerinin altında olduğunu belirtti.

"Bayram gayet güzel geçiyor"

Fethiye'ye bayram tatili için gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirirken, çalışmak için şehir dışından gelenler de tatilin tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Isparta'dan gelen bir tatilci, bayramın güzel geçtiğini ifade ederek misafirleri ile ilk kez Fethiye'ye geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

Mardin'den çalışmak için Fethiye'ye geldiğini ifade eden başka bir vatandaş ise Çalış Plajı'na gezmek ve dinlenmek için geldiklerini söyleyerek herkese iyi bayramlar diledi.

Sinema oyuncusu Fayat Budak ise sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Bayram vesilesiyle bütün dünya insanlarının vicdanlı, iyi ve güzel olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Fethiye'de olmaktan mutluyuz"

Ankara'dan gelen Alper Öncü de; "Bayram mükemmel geçiyor. Fethiye'de olmaktan mutluyuz. Çalış Plajı'nda güzel vakit geçiriyoruz. Bayramın insanlığa sevgi ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Çalış'ta bir restoranda çalışan Yunus Emre de bayramda çalışmanın kendileri için zor olduğunu ancak tatilcileri ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirerek, "Sabah saatlerinde yoğunluk yoktu ama güneş açınca hareketlilik başladı. Beklentimizin altında bir yoğunluk var ama yine de bayram coşkusu hissediliyor. Herkesin bayramını içtenlikle kutluyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Fethiye, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Ramazan Bayramı Hareketliliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
İnşaat bir türlü bitmiyor Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü İnşaat bir türlü bitmiyor! Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü
Togg’dan yeni müjde Togg'dan yeni müjde!
Can Yaman, Mısır’da peynir markasının reklam yüzü oldu Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu
Mezarlıkta sahte hoca denetimi Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı Mezarlıkta sahte hoca denetimi! Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı

17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
08:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu’na yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi
11:24 Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı
11:15 Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
11:13 Mezarlıkta sahte hoca denetimi Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı Mezarlıkta sahte hoca denetimi! Ekipler tek tek durdurup uygulamalı kontrol yaptı
11:13 Can Yaman, Mısır’da peynir markasının reklam yüzü oldu Can Yaman, Mısır'da peynir markasının reklam yüzü oldu
11:03 Togg’dan yeni müjde Togg'dan yeni müjde!
10:55 İnşaat bir türlü bitmiyor Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü İnşaat bir türlü bitmiyor! Havalimanı inşaatı yılan hikayesi döndü
10:46 Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı Şirketinin 8 milyonunu bankadan çekti, başına gelmeyen kalmadı
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 18:27:40. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Ramazan Bayramı Hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement