Fethiye'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi Eldirek mahallesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, aynı aileden 2 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Fethiye ilçesindeki Eldirek mahallesinde meydana geldi. Komşular arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya neden oldu. 62 yaşındaki O.K.G., av tüfeğiyle komşusu 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'a ateş açtı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan sağlık görevlileri, Ramazan Çalışkan'ın öldüğünü belirledi. Kavgada yaralanan iki kişi ise, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.