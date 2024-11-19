Fethiye'de Türkülerle Dolu Gece - Son Dakika
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Fethiye'de Türkülerle Dolu Gece

Fethiye\'de Türkülerle Dolu Gece

İzmir'den gelen Türk Halk Müziği Korosu, Fethiye'de 'Ege'den Akdeniz'e Türküler' konseri verdi.

19.11.2024 11:30
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İzmir'den gelen Türk Halk Müziği Korosu Fethiye'de konser verdi. Türkü şöleninin yaşandığı gece Fethiye halkından büyük beğeni topladı.

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi, müzikseverlerle dolup taştı İzmir'den gelen Türk Halk Müziği Korosu, 'Ege'den Akdeniz'e Türküler' temalı konseriyle Fethiye'de unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri yöneten Koro Şefi Osman Uysal konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese kültürel etkinliğe verdikleri destek için teşekkür etti. Uysal, bu tür konserlerin devam edeceğini ve Türk Halk Müziği ile halk kültürünün yaşatılması için azimle çalışacaklarını vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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