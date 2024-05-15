Fethiye'de Vatandaş Evini Diyanet Vakfı'na Bağışladı - Son Dakika
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Fethiye'de Vatandaş Evini Diyanet Vakfı'na Bağışladı

Fethiye\'de Vatandaş Evini Diyanet Vakfı\'na Bağışladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Adalet Yenigün, evini Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay, Yenigün ailesine teşekkür ziyareti düzenledi.

15.05.2024 13:58
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Nif Mahallesi'nde yaşayan Adalet Yenigün, evini Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Nif Mahallesi sakinlerinden Adalet Yenigün isimli vatandaş, kendi evini İmam Evi olarak kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay, Yenigün ailesine minnettarlığını ifade etmek amacıyla bir teşekkür ziyareti düzenledi. Ziyaret esnasında Müftü Oktay, Yenigün ailesine Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından seçme eserler hediye etti. Ayrıca, bu anlamlı bağışın gerçekleşmesinde emeği geçen İmam Hatip Turay Yenigün'e de şükranlarını sundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Vatandaş Evini Diyanet Vakfı'na Bağışladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Vatandaş Evini Diyanet Vakfı'na Bağışladı - Son Dakika
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