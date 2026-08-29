Fethiye'de Yangın Korkusu: Traktörüyle Yangına Mücadele Eden Adam Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Fethiye'de Yangın Korkusu: Traktörüyle Yangına Mücadele Eden Adam Mahsur Kaldı

Fethiye\'de Yangın Korkusu: Traktörüyle Yangına Mücadele Eden Adam Mahsur Kaldı
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Fethiye'de orman yangınında traktörüyle müdahale eden Abdullah Aydın, alevlerden son anda kaçtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi'nde başlayarak Foça Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına traktörüyle müdahale etmeye çalışan vatandaşlardan Abdullah Aydın, alevlerin arasında mahsur kaldı. Son anda kaçarak canını kurtaran Aydın'ın traktörü tamamen yanarken, hastanede tedavi altına alınan Aydın; "Kaçmasaydım yanacaktım" dedi.

Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nde başlayarak Foça Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını, büyük bir faciayı beraberinde getirdi. Söndürme çalışmalarına traktörüyle destek olmak için yangın bölgesine giden Abdullah Aydın, alevlerin arasında mahsur kaldı. Traktörü tamamen yanarken Aydın, son anda kaçarak canını kurtardı. Aydın, yangını duyduktan sonra vakit kaybetmeden traktörüyle bölgeye geldiğini belirterek, yangını söndürmek için canla başla mücadele ettiklerini söyledi.

Yangının bir anda yön değiştirdiğini anlatan Aydın, mezarlıkları kurtarmaya çalıştıkları sırada alevlerin yukarıdan üzerlerine geldiğini söyledi. Aydın, yaşadığı korku dolu anları anlatarak "Yangının çıktığını duyduk. Traktörümle buraya geldim, yardımcı olmak için söndürme çalışmalarına katıldık. Elimizden geldiği kadar canla başla uğraştık. Mezarlıkları kurtarmaya çalışırken oradan aşağı inerken yangın yukarıdan geldi. Buralar tamamen ottu. Otlar yaklaşık bir metre boyundaydı ve hiçbir yer görünmüyordu" dedi.

Alevlerin kendisini adeta kıstırdığını belirten Aydın, o anlarda tek amacının canını kurtarmak olduğunu ifade ederek "Yangın yukarıdan gelince kurtulmaya çalıştık ama ben burada kaldım, çıkamadım. En son canımı kurtarmak zorunda kaldım. Kaçmasaydım yanacaktım. Duman zaten siyah dumanlarla her tarafı kapladı. Çok zor anlar yaşadım" şeklinde konuştu.

Yangından kurtulmayı başaran Aydın'ın traktörü ise alevlere teslim oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen Aydın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kendisine serum ve oksijen verildiğini söyleyen Aydın, geri döndüğünde traktörünün tamamen yandığını gördüğünü söyleyerek "Beni hastaneye götürdüler. Orada serum ve oksijen verdiler. Sonra geri geldim ama traktörüm gitti. Daha yeni traktördü. Lastiklerini ve diğer parçalarını yeni almıştım. Traktörüm yandı" dedi.

Yangın sırasında oğlunun ve arkadaşlarının da bölgede bulunduğunu belirten Aydın, hem yaşadığı korku hem de uğradığı büyük maddi zarar nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek "Traktörüm yandı, böyle mahvoldum. Devletimden bu konuda destek bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye'de Yangın Korkusu: Traktörüyle Yangına Mücadele Eden Adam Mahsur Kaldı - Son Dakika

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