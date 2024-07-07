Fethiye'deki Liseli Öğrencilerin İşlettiği Plaj Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Fethiye'deki Liseli Öğrencilerin İşlettiği Plaj Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Fethiye\'deki Liseli Öğrencilerin İşlettiği Plaj Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından işletilen mavi bayraklı plaj, yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Plaj, öğrencilerin mesleğe hazırlanmasını sağlarken, yerli ve yabancı turistlere de hizmet veriyor. Usta öğreticilerin özverili çalışmalarıyla plaj, temiz, hijyenik, çevre dostu ve engelsiz bir plaj olarak hizmet veriyor.

07.07.2024 14:44
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürlüğü'nün işlettiği liseli öğrencilerin mesleğe hazırlandığı mavi bayraklı plaj, ziyaretçi akınına uğruyor.

Fethiye'nin Büyük Samanlık koyunun işletme hakkı 4 yıl önce Fethiye Kaymakamlığı ile yapılan protokolle 20 yıllığına Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne verildi. Lise öğrencilerinin usta öğreticiler gözetiminde çalışmaya başladığı plajda, düzenlemenin ardından mavi bayrak için tüm eksiklikler giderilip, mavi bayrak dalgalanmaya başlarken, plaj yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyor hem de burada uygulama yapan öğrenciler meslek hayatına hazırlanıyor. Yoğun talebe rağmen özverili şekilde çalışan usta öğreticiler, sabah 08.00'dan akşam saat 20.00'a kadar açık olan plajda tatilcilere hizmet veriyorlar. Yetkililer, plajın öğrencilere uygulamalı eğitim sağladığını belirterek yaptığı açıklamada "Okulda kaliteli eğitimle hem öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor hem de Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı misafirlerimize kaliteli hizmet sunarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu arada turizm sektörüne ara elemanlar yetiştirerek istihdamı sağlıyoruz. Plajımız temiz, hijyenik, çevre dostu mavi bayraklı ve engelsiz bir plajdır" ifadelerini kullandılar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Fethiye, Muğla, Çevre, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

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