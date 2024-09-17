Fethiye'nin Su Sıkıntısı Çözüldü

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Fethiye'nin içme suyu sıkıntısı sona eriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri yaz aylarında sıklıkla su kesintilerinin yaşandığı Fethiye İlçesi Yeşil Üzümlü Mahallesi Ecebeli mevkiinin su sıkıntısını tamamen ortadan kaldırdı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından İl genelinde yaşanan su sıkıntıları tek tek ortadan kaldırılıyor. Kentin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarla birçok bölgenin kesintisiz su almasını sağlayan ekipler son olarak Fethiye'de çalışma gerçekleştirdi.

Ecebeli mevkiinin su sorunu ortadan kalktı

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen su kesintilerinin giderilmesi için Yeşil Üzümlü Mahallesi Ecebeli mevkiinde çalışma başlatan MUSKİ ekipleri bölgeye modüler depo montajı yaptı. 25 metreküp kapasiteye sahip deponun inşası ile birlikte aynı zamanda Ecebeli mevkiine Yeşil üzümlü Mahallesinden su basacak bir pompa montajı da gerçekleştirildi. Proje kapsamında Yeşil Üzümlü Mahallesinden pompa yardımıyla Ecebeli mevkiine montajı yeni yapılan depoya su basılarak evlere aktarılması sağlanıyor. Bunun yanı sıra elektrik sorunu bulunan bölgede ise pompanın çalıştırılabilmesi için jeneratör montajı yapıldı. Bu çalışmaların ardından bölgenin su ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıldı.

Ganioğlu, "Artan su sıkıntısı MUSKİ'nin çalışmasıyla ortadan kalktı"

40 yıl Fethiye'de oturduğunu son 9 yıldır ise Yeşilüzümlü Mahallesi Ecebeli mevkiinde ikamet ettiğini söyleyen Birol Ganioğlu geldiği günden bu yana yaşanan su sıkıntısının çözüldüğünü söyledi. Ganioğlu, "Ben 40 yıldan fazla bir zamandır Fethiye'de yaşıyorum. Son 9 yıldır ise Yeşilüzümlü Mahallesinin Ecebeli mevkiinde ikamet etmekteyim. Ben buraya 9 yıl önce geldiğimde su sorunu vardı. Gece depo dolardı gündüz o suyu kullanırdık. Bu şekilde sorunu çözüyorduk. Ama yeni evler yapılınca sıkıntı attı. Son 3-4 yıldır su sorunu iyice artmaya başladı. Artık su gelmemeye başladı. Galiba 25 tonluk bir depo konuldu. Bir pompa sistemi oluşturuldu. Şimdi artık su gelmeye başladı. Bunun üzerine Üzümlü'den gelen suyun bir pompa ile bize aktarılmasının çözüm olacağı ortaya çıktı. Konulan depo ve pompa ile su geldi. Elektrik sistemi bağlanana kadar jeneratör koydular. ve artık suyumuz var. Başkan Ahmet Aras'ta bir düşünceyi ve işi takip ederek yıldırım hızıyla yapmak gibi bir özelliği var. Seçildiğin bu yana Fethiye'ye onlarca kez geldi. Diğer ilçelere de de çok sık gittiğini görüyorum. Pek yerinde oturmuyor. Olayları yerinde çözmeye çalışıyor. Bu nedenle kendini tebrik ediyorum" dedi.

Muhtar Cengiz Çatal, "MUSKİ sorunumuzu kısa sürede çözdü"

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Yeşil Üzümlü Mahalle Muhtarı Cengiz Çatal, "Bizim Yeşil Üzümlü mahallesi olarak çok su sorunumuz yok. Ancak kot farkından dolayı yüksek rakımlara suyu basamıyorduk. Onunla ilgili MUSKİ bir plan yapıp çalışma gerçekleştirdi. Kısa zamanda bu sorunu çözdük. Şimdi bölgemizde bir su sıkıntımız kalmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.