Fethiye'nin Su Sıkıntısı Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'nin Su Sıkıntısı Çözüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Fethiye'nin Yeşil Üzümlü Mahallesi Ecebeli mevkiindeki su sıkıntısını gidererek, bölgenin kesintisiz su almasını sağladı.

17.09.2024 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'nin içme suyu sıkıntısı sona eriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri yaz aylarında sıklıkla su kesintilerinin yaşandığı Fethiye İlçesi Yeşil Üzümlü Mahallesi Ecebeli mevkiinin su sıkıntısını tamamen ortadan kaldırdı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından İl genelinde yaşanan su sıkıntıları tek tek ortadan kaldırılıyor. Kentin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarla birçok bölgenin kesintisiz su almasını sağlayan ekipler son olarak Fethiye'de çalışma gerçekleştirdi.

Ecebeli mevkiinin su sorunu ortadan kalktı

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen su kesintilerinin giderilmesi için Yeşil Üzümlü Mahallesi Ecebeli mevkiinde çalışma başlatan MUSKİ ekipleri bölgeye modüler depo montajı yaptı. 25 metreküp kapasiteye sahip deponun inşası ile birlikte aynı zamanda Ecebeli mevkiine Yeşil üzümlü Mahallesinden su basacak bir pompa montajı da gerçekleştirildi. Proje kapsamında Yeşil Üzümlü Mahallesinden pompa yardımıyla Ecebeli mevkiine montajı yeni yapılan depoya su basılarak evlere aktarılması sağlanıyor. Bunun yanı sıra elektrik sorunu bulunan bölgede ise pompanın çalıştırılabilmesi için jeneratör montajı yapıldı. Bu çalışmaların ardından bölgenin su ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıldı.

Ganioğlu, "Artan su sıkıntısı MUSKİ'nin çalışmasıyla ortadan kalktı"

40 yıl Fethiye'de oturduğunu son 9 yıldır ise Yeşilüzümlü Mahallesi Ecebeli mevkiinde ikamet ettiğini söyleyen Birol Ganioğlu geldiği günden bu yana yaşanan su sıkıntısının çözüldüğünü söyledi. Ganioğlu, "Ben 40 yıldan fazla bir zamandır Fethiye'de yaşıyorum. Son 9 yıldır ise Yeşilüzümlü Mahallesinin Ecebeli mevkiinde ikamet etmekteyim. Ben buraya 9 yıl önce geldiğimde su sorunu vardı. Gece depo dolardı gündüz o suyu kullanırdık. Bu şekilde sorunu çözüyorduk. Ama yeni evler yapılınca sıkıntı attı. Son 3-4 yıldır su sorunu iyice artmaya başladı. Artık su gelmemeye başladı. Galiba 25 tonluk bir depo konuldu. Bir pompa sistemi oluşturuldu. Şimdi artık su gelmeye başladı. Bunun üzerine Üzümlü'den gelen suyun bir pompa ile bize aktarılmasının çözüm olacağı ortaya çıktı. Konulan depo ve pompa ile su geldi. Elektrik sistemi bağlanana kadar jeneratör koydular. ve artık suyumuz var. Başkan Ahmet Aras'ta bir düşünceyi ve işi takip ederek yıldırım hızıyla yapmak gibi bir özelliği var. Seçildiğin bu yana Fethiye'ye onlarca kez geldi. Diğer ilçelere de de çok sık gittiğini görüyorum. Pek yerinde oturmuyor. Olayları yerinde çözmeye çalışıyor. Bu nedenle kendini tebrik ediyorum" dedi.

Muhtar Cengiz Çatal, "MUSKİ sorunumuzu kısa sürede çözdü"

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Yeşil Üzümlü Mahalle Muhtarı Cengiz Çatal, "Bizim Yeşil Üzümlü mahallesi olarak çok su sorunumuz yok. Ancak kot farkından dolayı yüksek rakımlara suyu basamıyorduk. Onunla ilgili MUSKİ bir plan yapıp çalışma gerçekleştirdi. Kısa zamanda bu sorunu çözdük. Şimdi bölgemizde bir su sıkıntımız kalmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Fethiye, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'nin Su Sıkıntısı Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:19:20. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'nin Su Sıkıntısı Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement