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Fethiye Şövalye Adası sakinlerine yangın eğitimi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilden görüş mesafesinde bulunan ve kara yoluyla ulaşımın olmadığı Şövalye Adası, yaz sezonun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Rodos Şövalyeleri'nin üs olarak kullandığı Şövalye Adası, 23 Hektar alanda 70 bina, 4 konaklama tesisi, restoranlar ve plajları barındırıyor.

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte nüfus artışı nedeniyle adada çıkabilecek yangınlara karşı önlem amaçlı bölge halkına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Karyağdı, şube müdürleri ile birlikte itfaiye ekipleri, ada içinde kurulan yangın hidrantları ve yangın dolaplarının kontrollerini yaparak vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Ada içerisinde işletmesi bulunan Osman İnci, Ada'da daha önce 4-5 yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Eğitim aldık. Burada çıkması muhtemel yangında neler yapabileceğimizi açıkladılar. Alet ve ekipmanları gösterdiler. İtfaiyenin yangın anlamında buraya gelip ilgilenmesi tabi ki çok güzel. Bunu yaşayan bilir. Son atlattığımız yangında, ne yaşadığımı ben biliyorum. Gelip eğitimler veriyorlar. Neyimiz eksik, neyimiz tamam. Ada kapalı bir yer olduğu için ana kara gibi değil. Biz burada bir kutunun içinde gibiyiz" dedi.

19 yıldır Şövalye adasında yaşayan Zeynep Kocasinan, yaklaşık 3-4 hafta önce bir yangın atlattıklarını ve ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi. Kocasinan, Sıcakların başladığı bir dönemde erken hazırlık ve özellikle halkı eğitme çalışmaları bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum Muğla Büyükşehir Belediyesine" dedi.

Aydın; "Her vatandaş ilk müdahaleyi bilmeli"

30 yıldır Ada'da yaşayan Doktor Erdoğan Aydın ise şunları söyledi; "Şimdiye kadar adada 4 yangın atlattık ve ada halkı olarak da bu yangınları kendi imkanlarımız ile söndürmeye çalıştık. Tam yıldığımız anda itfaiye ekiplerimiz yardıma koştu ve büyük bir hasar oluşturmadan halloldu. Her vatandaş ilk yardımı sağlık konusunda nasıl bilmeli ise yangın konusunda da bu ilk müdahaleyi amirlerimiz sayesinde şimdi daha iyi öğrenmiş olduk" dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Karyağdı, "Oluşabilecek yangınlara karşı tedbirli olmalılar"

Gerçekleşen etkinlik hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, "Bulunmuş olduğumuz lokasyon Fethiye ilçesi sınırları içerisinde Şovalye adası. Burada bir yerleşim var. Burada bizim aldığımız Hidrant sistemi yani yangın anında kullanılabilecek yangın musluklarımız var. Biz bu muslukların yanına yangın dolabı koyarak, 4 adet 100 metre mesafeye uzanabilecek yangın hortumları koyduk. Buradaki yerel halkımıza da yangın anında neler yapmaları gerektiğini, yangın çıkması halinde bu ekipmanları nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptık. Halkımızın duyarlı olup, itfaiye ekipleri gelene kadar bu hidrantları kullanmalarının faydalı olacağını düşünüyoruz. Buranın ada olmasından dolayı ve kara ulaşımı olmadığı için herhangi bir itfaiyelik olay olduğunda ekiplerimiz iki deniz taşıtı ile gelmek durumunda kaldıkları için biz buradaki hidrantlarımızın bulunduğu bölgeye yerleştirdiğimiz hortumlarla en yakın ikamet ya da tarımsal alanlarda çıkabilecek yangınlara anında müdahale edebilmek adına bunları konuşlandırdık" dedi.