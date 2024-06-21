Fethiye Şövalye Adası sakinlerine yangın eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye Şövalye Adası sakinlerine yangın eğitimi

Geniş Video İzle

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Şövalye Adası'nda yaşayanlara yangın eğitimi verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, adada çıkabilecek yangınlara karşı önlem amaçlı eğitim verdi.

21.06.2024 18:24  Güncelleme: 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Şövalye Adası sakinlerine yangın eğitimi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilden görüş mesafesinde bulunan ve kara yoluyla ulaşımın olmadığı Şövalye Adası, yaz sezonun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistleri de ağırlıyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Rodos Şövalyeleri'nin üs olarak kullandığı Şövalye Adası, 23 Hektar alanda 70 bina, 4 konaklama tesisi, restoranlar ve plajları barındırıyor.

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte nüfus artışı nedeniyle adada çıkabilecek yangınlara karşı önlem amaçlı bölge halkına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Karyağdı, şube müdürleri ile birlikte itfaiye ekipleri, ada içinde kurulan yangın hidrantları ve yangın dolaplarının kontrollerini yaparak vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Ada içerisinde işletmesi bulunan Osman İnci, Ada'da daha önce 4-5 yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Eğitim aldık. Burada çıkması muhtemel yangında neler yapabileceğimizi açıkladılar. Alet ve ekipmanları gösterdiler. İtfaiyenin yangın anlamında buraya gelip ilgilenmesi tabi ki çok güzel. Bunu yaşayan bilir. Son atlattığımız yangında, ne yaşadığımı ben biliyorum. Gelip eğitimler veriyorlar. Neyimiz eksik, neyimiz tamam. Ada kapalı bir yer olduğu için ana kara gibi değil. Biz burada bir kutunun içinde gibiyiz" dedi.

19 yıldır Şövalye adasında yaşayan Zeynep Kocasinan, yaklaşık 3-4 hafta önce bir yangın atlattıklarını ve ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi. Kocasinan, Sıcakların başladığı bir dönemde erken hazırlık ve özellikle halkı eğitme çalışmaları bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum Muğla Büyükşehir Belediyesine" dedi.

Aydın; "Her vatandaş ilk müdahaleyi bilmeli"

30 yıldır Ada'da yaşayan Doktor Erdoğan Aydın ise şunları söyledi; "Şimdiye kadar adada 4 yangın atlattık ve ada halkı olarak da bu yangınları kendi imkanlarımız ile söndürmeye çalıştık. Tam yıldığımız anda itfaiye ekiplerimiz yardıma koştu ve büyük bir hasar oluşturmadan halloldu. Her vatandaş ilk yardımı sağlık konusunda nasıl bilmeli ise yangın konusunda da bu ilk müdahaleyi amirlerimiz sayesinde şimdi daha iyi öğrenmiş olduk" dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Karyağdı, "Oluşabilecek yangınlara karşı tedbirli olmalılar"

Gerçekleşen etkinlik hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, "Bulunmuş olduğumuz lokasyon Fethiye ilçesi sınırları içerisinde Şovalye adası. Burada bir yerleşim var. Burada bizim aldığımız Hidrant sistemi yani yangın anında kullanılabilecek yangın musluklarımız var. Biz bu muslukların yanına yangın dolabı koyarak, 4 adet 100 metre mesafeye uzanabilecek yangın hortumları koyduk. Buradaki yerel halkımıza da yangın anında neler yapmaları gerektiğini, yangın çıkması halinde bu ekipmanları nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptık. Halkımızın duyarlı olup, itfaiye ekipleri gelene kadar bu hidrantları kullanmalarının faydalı olacağını düşünüyoruz. Buranın ada olmasından dolayı ve kara ulaşımı olmadığı için herhangi bir itfaiyelik olay olduğunda ekiplerimiz iki deniz taşıtı ile gelmek durumunda kaldıkları için biz buradaki hidrantlarımızın bulunduğu bölgeye yerleştirdiğimiz hortumlarla en yakın ikamet ya da tarımsal alanlarda çıkabilecek yangınlara anında müdahale edebilmek adına bunları konuşlandırdık" dedi.

Fethiye Şövalye Adası sakinlerine yangın eğitimi
Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şövalye Adası, İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye Şövalye Adası sakinlerine yangın eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Manisa, Uşak ve Siirt’te orman yangını 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi Manisa, Uşak ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi
17:57 İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu
15:25 Yangın felaketinde “elektrik hattı“ şüphesi Tanrıkulu, “Olağan şüpheliler“ dedi, DEDAŞ’tan yalanlama gecikmedi Yangın felaketinde "elektrik hattı" şüphesi! Tanrıkulu, "Olağan şüpheliler" dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
15:09 Olaydan 1 gün önce Hakkari’ye gelmiş 24 yaşındaki Fatma Nur ile sevgilisi apartman dairesinde ölü bulundu Olaydan 1 gün önce Hakkari'ye gelmiş! 24 yaşındaki Fatma Nur ile sevgilisi apartman dairesinde ölü bulundu
18:42 Polonya’ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
18:37 CHP Genel Başkanı Özel, MHP’li ismin tabutunu taşıdı CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
16:26 Şırnak’ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı Şırnak'ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı
16:22 Balkanlarda elektrik kesintisi Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi Balkanlarda elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:24 Antalya’da Kayalıklarda Ceset Bulundu Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 19:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye Şövalye Adası sakinlerine yangın eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement