Fethiyeli gençler, okullarına \'Yılın en iyi lisesi\' ödülünü kazandırdı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yasin Kubat, Eren Cesur ve Medine Çınar, Gastroantalya'da birinci olarak okullarına "Yılın En İyi Lisesi" ödülünü kazandırdılar.

GastroAntalya Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'nda Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yılın En İyi Lisesi kategorisinde birinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Yarışmaya katılan öğrenciler Yasin Kubat, Eren Cesur ve Medine Çınar, gösterdikleri üstün performansla ödülü almaya hak kazandılar. Ayrıca, bireysel kategorilerde de dikkat çeken başarılar elde edildi. Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde yarışan Medine Çınar, birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Pratik Gençler Pizza ve Pide kategorisinde Eren Cesur ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek kategorisinde yarışan Aran Karatay ve Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Makarna kategorisinde yarışan Yusuf Efe Sönmezler ise üçüncü olarak bronz madalya ile ödüllendirildiler. - MUĞLA