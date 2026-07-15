Şehit Halil Hamuryen Van'da Anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'daki kabri başında anıldı.

FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, memleketi Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı. Daha sonra şehidin Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan baba evini ziyaret eden Erciş Kaymakamı Ahmet Çelik ve protokol üyeleri, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye ettiler.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Kaymakam Çelik, "Rabbim rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Rabbim bu vatana, bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.

Programa kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN