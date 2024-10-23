FETÖ\'de Liderlik Mücadelesi Başladı

Yerel

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından kavgaya tutuşan örgütün ABD ve Avrupa kanadının mücadelesinde kişisel özellikler belirleyici rol oynayacak.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberinin duyulması ile FETÖ içinde var olan kavgalar artık göz önünde yaşanmaya başlandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgütün sahip olduğu güç ve parayı yönetmek isteyenler arasında bir mücadele yaşanıyor. Gülen'den sonra başa geçme kavgasında Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz'ın isimleri öne çıkıyor.

Terörist Mustafa Özcan, ABD ayağını yöneten ve terör örgütü elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikte hep yanında olan bir isim olarak biliniyor. Örgütün parasını kontrol eden Özcan ile "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu, elebaşı Gülen'i ölene kadar kontrol eden iki isim olarak ön plana çıkıyordu. Örgütte Özcan'ı destekleyenler arasında Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç da yer alıyor.

ABD ayağını yöneten Mustafa Özcan, örgüt içerisinde misyon adamı olarak biliniyor. Çarkın dönmesi ve işleyişin bozulmaması için her türlü tavizi vermesiyle bilinen Özcan, örgüt içinde geniş bir etki alanına sahip. Özcan, "Hizmet için gerekirse şeytanla bile istişare ederim" sözlerinin de sahibi olarak biliniyor. Bir diğer öne çıkan isim olan ve para konularında hassasiyetliği ile bilinen İsmet Aksoy ise örgütün kasası olarak biliniyor. Özcan tarafından devredilen Kaynak Holding'in sahibi Naci Tosun da örgüt içerisinde yeterli etki sağlayamadığından dolayı mevcut sistemi desteklemesiyle tanınıyor. Özcan'ın etkisi ile bir dönem siyasete merak salan Muhammed Çetin ise, güç ve kudret sahibi olmaktan hoşlanan biri olarak biliniyor. Çetin, ayrıca Özcan ve Dumanlı ile yakın ilişkilere sahip isim olarak öne çıkıyor. "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun bacanağı olan Adem Kalaç ise damatlar arasında en büyük güce sahip olan kişi olarak adlandırılıyor. Bir dönem Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni olarak çalışan ve Özcan'ı destekleyen isimlerden olan Ekrem Dumanlı ise örgütün yeni ahi heyeti içerisinde yer alıyor. FETÖ'nün yeni icra heyetine seçilen ve Özcan'a yakın olan bu isimlerin tamamı örgüt içi karar alma mekanizmasında çoğunluğu oluşturuyor.

Abdullah Aymaz örgütün Avrupa kanadının en güçlü isimlerinden

Örgütte liderliğe gelmek isteyen bir diğer isim olan Abdullah Aymaz, örgütün Almanya ayağını yönetiyor. Örgütün Avrupa kanadının en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkan Aymaz'ı Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman destekliyor. Bu isimler arasında ise sadece Talip Büyük, yeni icra heyetinde yer alıyor. Örgütün liderliğine gelmek isteyen Aymaz, yüksek egolu kişiliğiyle biliniyor. Kulis konusunda uzman olan ve herkese farklı konuşabilen Aymaz, paranoyak mizacı ve net olmama gibi zayıf özelliklere sahip. Tabanda kredisi düşük birisi olarak tanınan ve Aymaz'ı destekleyen Mustafa Yeşil, hırslı ve kural tanımaz olarak biliniyor. Mustafa Yeşil ile icra heyeti dışında kalan Ali Ursavaş, 2015 sürecindeki atamalarda oynadığı rol nedeniyle eleştirilmesi ile tanınıyor. Mustafa Yeşil ile çok yakın ilişkilere sahip olmasıyla bilinen Talip Büyük, örgütün parasını İngiltere'deki fon ve emlak piyasasında çalıştırmasıyla ön plana çıkıyor. Aymaz'ı destekleyen bir diğer isim olan Hüseyin Karakuş ise örgütün Almanya sorumlusu olarak görev yapıyor. Örgütün Birleşik Krallık sorumlusu Bilal Karaduman ise Mustafa Yeşil ile olan yakın ilişkileri ile ön plana çıkıyor.

Tüm bunların yanı sıra mahrem birimler örgütün önemli bir unsurunu oluşturuyor. Mustafa Özcan'ın sevk ve idare ettiği birimler ise heyetin şekillenmesinde büyük önem oluşturuyor. - ANKARA