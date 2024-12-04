FETÖ'nün Malvarlığı Varlık Fonu'na Geçti - Son Dakika
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FETÖ'nün Malvarlığı Varlık Fonu'na Geçti

FETÖ\'nün Malvarlığı Varlık Fonu\'na Geçti

Akın İpek'in lüks malikanesi ve 12 şirket Varlık Fonu'na devredildi, bayraklar asıldı.

04.12.2024 14:15
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Terör örgütü FETÖ'nün finansörü Akın İpek'e ait Koza- İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ile Ankara'da yer alan lüks malikane Varlık Fonu'na devredildi. 4 katlı ikiz villadan oluşan malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi. 14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.

Ağustos 2024'te Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkuller, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na geçmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel FETÖ'nün Malvarlığı Varlık Fonu'na Geçti - Son Dakika

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